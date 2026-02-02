藍白不審總預算卻通過「顏寬恒條款」 賴清德批因人設事：全國民眾評評理

總統賴清德春節前慰勉台北郵局快捷郵件投遞同仁，會前受訪。楊亞璇攝



立法院新會期今天（2/2）報到，但藍白上會期數度封殺總預算法案、國防特別預算條例付委，使總預算在預算會期一字未審，引發爭議。總統賴清德今上午直批藍白，用盡全力、因人設事強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，這樣做到底對不對，希望全國的民眾能夠評評理。

賴清德上午出席春節前慰勉台北郵局快捷郵件投遞同仁，會前受訪。針對總預算和國防特別條例持續遭封殺，賴清德今被問及新會期有可能尋求政黨合作、再向在野遞橄欖枝嗎？他回應，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對福國利民的中央政府總預算，卻沒有任何的審查，同時也無視於中國的威脅，對於國防特別條例也同樣在阻撓，可是用盡全力、因人設事強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，同時也通過了國民黨再度擁有黨產，「我覺得這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理。」

至於府院是否會將「不副署」列為選項？賴清德說，行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲合法的方式來面對，目前他們正在積極地跟專家學者討論當中。

被問及立法院長的角色和職責，有好好被運用跟發揮嗎？賴清德回應，「對立法院院長，我身為總統沒有批評，只有請託。」請託韓國瑜院長也能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全或者是經濟發展、人民的福祉，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算能儘速完成審議，讓國防特別預算也能夠儘速通過，這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責。

