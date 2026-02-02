藍白不審總預算卻通過3爭議法案！賴清德請全國民眾評評理

賴清德總統今（2）天上午慰勉台北郵局快捷郵件投遞同仁前受訪，總統批評立院未審中央政府總預算以及封殺國防特別預算條例，枉顧台灣的國防安全及經濟發展。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 立法院上週五結束預算會期，今（2日）開始新會期立委報到。但賴清德總統上午受訪表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對於福國利民的中央政府總預算沒有任何審查，同時也無視於中國的威脅，對於國防特別條例同樣阻撓，可是用盡全力、因人設事強行表決通過顏寬恆條款，中天條款，也通過了國民黨再度擁有黨產，「我覺得這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」。至於他怎麼看待立法院長韓國瑜的角色和職責，賴清德回應，「對於立法院，我身為總統沒有批評，只有請託」。

賴清德今天赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，並於會前受訪，做了以上表示。

賴清德指出，在野黨用盡全力因人設事，強行表決通過公費助理薪資變成立委「補助費用」的「立法院組織法」修正案，俗稱「顏寬恒條款」、為中天在52頻道復台的「衛星廣播電視法」部分條文修正案，同時也修改「不當黨產條例」讓國民黨再度擁有黨產，這樣做到底對不對？希望全國民眾評評理。

至於府院會針對這三個強行表決通過的爭議法案「不副署」嗎？賴清德說，行政院已經公開說明，會運用合法合憲的方式面對，目前他們正在積極地跟專家學者討論當中。

媒體追問，怎麼看待立法院長韓國瑜的角色和職責，有好好被運用跟發揮嗎？賴清德回應，「對於立法院，我身為總統沒有批評，只有請託。」請託韓國瑜院長也能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全或者是經濟發展、人民的福祉，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算能儘速完成審議，讓國防特別預算也能夠儘速通過，這是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責。

賴清德總統今（2）天上午前往北門郵局慰勉台北郵局快捷郵件投遞同仁。 圖：張良一/攝