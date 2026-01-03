藍白不審總預算已衝擊嚇阻戰力！國防部：21％預算無法按期程執行
〔記者陳政宇／台北報導〕今年度中央政府總預算案遲未付委審查，立法院財政委員會5日將邀請相關部會專題報告影響範圍。國防部指出，若國防預算未能通過，將高達約780億元、佔比21%的預算無法按原訂期程執行，影響層面涵蓋嚇阻戰力、不對稱戰力及保護戰鬥人員等。
根據國防部送交立法院的書面報告指出，今年度國防部歲出預算編列5614億元，較去年度增加875億元。若總預算案未能在本會期通過，受影響預算780億元；若排除人員維持法律義務支出核實支應，將有21％的預算無法按原訂期程執行，難以在今年度內完成裝備籌獲、修護以及油料彈藥足額補充等。
關於受影響層面及計畫，國防部盤點，首先是嚇阻戰力， 近年中共威脅不斷提高，其「由訓轉演、由演轉戰」的可能性大幅提高，因應急遽陡升情勢，在「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導下，國軍需快速籌建嚇阻戰力，遏制灰色地帶襲擾，若未獲足額預算，受影響計遠程精準火力打擊系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、F-16型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案與M2000等7型機零附件戰備存量需求等200億元。
國防部續指，其次是不對稱戰力，面對中共日益擴大的多元軍事威懾，國軍秉多域拒止、韌性防衛的作戰構想，強化不對稱作戰能力，若未獲足額預算，受影響計標槍飛彈籌補、刺針飛彈籌補、以及戰術數據鏈路暨聯戰指管系統等415億元。
第三是保護戰鬥人員，國防部說，為確保國軍在高強度衝突環境中，提高人員作戰持續力，維持武器裝備運作，透過提升部隊訓練、個人防護裝備、醫療救護設備及後勤支援補給等，以鞏固部隊戰力，若未獲足額預算，受影響計戰鬥個裝、F-16型機後續訓練、5.56公厘步槍鋼心彈、推動14天擴編動員及軍事教育訓練等88億元。
四是照顧官兵，國防部指出，軍人是保家衛國的存在，除了籌獲先進武器裝備，同時積極完善官兵權益及優化服役環境，以凝聚團結向心，若未獲足額預算，受影響計調增各級部隊基本維持定額業務費(營級月增1萬1,700元、連級月增1萬500元)、調高生育補助至每胎10萬元、以及生活營舍修繕等43億元。
最後，國防部強調，國軍單位特性異於一般公務機關，國防領域任何新啟動的武器研發、新購置的武器系統以及新擘建的軍事設施，均歸屬新增計畫，未完成法定程序無法執行。國防施政具高度的時效性與技術競爭性，當敵情威脅不斷提升，就必須運用新增計畫引進新科技，並增加部隊訓練、油料與維保等作業維持費需求，以強化建軍備戰能力，嚇阻敵人進犯意圖，然受限於預算法規限制，只能沿用上年度的框架，影響裝備維保量能，削弱指管系統韌性，且無法對最新的敵情威脅與作戰環境做出因應。
國防部也示警，台灣戰略縱深極短，無法用空間換取時間，必須在時間上積極爭取更早預警、更快的決策以及更周全的整備，敵人不會等我們準備好才來進犯，堅實的國防力量是國家安全的保障。敵情威脅嚴峻，建軍備戰工作刻不容緩，懇請大院儘速審查預算，讓國防施政能在預算挹注下加速推動，齊心提升戰力守護國家安全。
