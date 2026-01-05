藍白不審總預算毀國防 遠火打擊、魚叉飛彈等受影響780億元

國防部副部長徐斯儉今日在立法院財政委員會表示，115年度國防部歲出預算編列5614億元，較114年度增加875億元，總預算案若未於立法院本會期通過，受影響預算780億元。(記者方賓照攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白拒審中央政府總預算案，國防部預算及計畫受到嚴重影響。國防部副部長徐斯儉今日在立法院財政委員會表示，115年度國防部歲出預算編列5614億元，較114年度增加875億元，總預算案若未於立法院本會期通過，受影響預算780億元，「遠程精准火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」等受到影響。

立法院財政委員會今日邀行政院主計總處、國防部、海委會等機關，就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行報告。

徐斯儉指出，國防部受影響預算780億元，如排除人員維持法律義務支出核實支應外，將有21%的預算無法按原訂期程執行，難以在115年度內完成裝備籌獲、修護及油料彈藥足額補充。

徐斯儉說明，嚇阻戰力方面，近年中共威脅不斷提高，其「由訓轉演、由演轉戰」可能性大幅提高，因應急遽陡升情勢，在「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導下，國軍需快速籌建嚇阻戰力，遏制灰色地帶襲擾，若未獲足額預算，受影響計「遠程精准火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」、「F-16型機作戰支援莢艙曁武器彈藥籌購案」與「M-2000等7型機零附件戰備存量需求」等200億元。

不對稱戰力方面，徐斯儉提及，面對中共日益擴大的多元軍事威懾，國軍秉持「多域拒止、韌性防衛」作戰構想，強化「不對稱作戰」能力。若未獲足額預算，受影響計「標槍飛彈籌補」、「刺針飛彈籌補」及「戰術數數鏈路曁聯聯戰指管系統」等415億元。

徐斯儉說，保護戰鬥人員方面，為確保國軍在高強度衝突環境中，提高人員作戰持續力，維持武器裝備運作，透過提升部隊訓練、個人防護裝備、醫療救護設備及後勤支援補給等，以鞏固部隊戰力。若未獲足額預算，受影響計「戰鬥個裝」、「F-16型機後續訓練」、「5.56公厘步槍鋼心彈」、「推動14天擴編動員」及「軍事教育訓練」等88億元。

照顧官兵部分，徐斯儉表示，軍人是保家衛國的存在，除了籌獲先進武器裝備，同時積極完善官兵權益及優化服役環境，以凝聚團結向心，若未獲足額預算，受影響計「調增各級部隊基本維持定額業務費(營級月增1萬1700元、連級月增1萬500元)」、「調高生育補助至每胎10萬元」及「生活營舍修繕」等43億元。

徐斯儉強調，國軍單位特性異於一般公務機關，國防領域任何新啟動的武器研發、新購置的武器系統，以及新擘建的軍事設施，均歸屬新增計畫，未完成法定程序無法執行。

他直指，國防施政具高度的時效性與技術競爭性，當敵情威脅不斷提升，就必須運用新增計畫引進新科技，並增加部隊訓練、油料與維保等作業維持費需求，以強化建軍備戰能力，嚇阻敵人進犯意圖。然而受限於預算法規限制，只能沿用上年度的框架，影響裝備維保量能，削弱指管系統韌性，且無法對最新的敵情威脅與作戰環境做出因應。

