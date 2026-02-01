藍白不審總預算通過顏寬恒條款、中天條款及黨產相關法案 賴清德：民眾評評理

總統賴清德今(2)日赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，針對立法院藍白當家

對總預算沒有審查，無視中國威脅阻撓國防條例，通過各種爭議法案包括顏寬恒條款、中天條款及黨產相關法案，賴清德受訪時批評國民黨與民眾黨在立法院預算會期未審查中央政府總預算並阻撓國防特別條例，他指出，在野黨強行表決通過爭議法案，這樣做到底對不對，希望民眾可以評評理。

賴清德總統說，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對福國利民的中央政府總預算，卻沒有任何的審查，同時也無視於中國的威脅，對於國防特別條例也同樣在阻撓，可是用盡全力、因人設事強行表決通過顏寬恆條款，中天條款，同時也通過了國民黨再度擁有黨產，我覺得這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理。

針對藍白強推衛廣、不當黨產條例等爭議法案，府院會將「不副署」列為選項，賴清德表示，行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲合法的方式來面對，目前他們正在積極地跟專家學者討論當中。

另外，對立法院院長韓國瑜，賴清德說，我身為總統沒有批評，只有請託。請託韓國瑜院長也能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全或者是經濟發展、人民的福祉，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算能儘速完成審議，讓國防特別預算也能夠儘速通過，這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責。