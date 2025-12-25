藍白不審總預算 王義川：恐有客運業者退出TPASS！

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌擬推動「未來帳戶」政策，遭外界質疑立法權侵犯行政預算權，同時間藍白兩黨卻遲遲未審明年度國家總預算，不但影響12萬新生兒補助，更衝擊TPASS2.0近百萬通勤者權益。對此，民進黨立委王義川表示，客運公司現在都很緊張，若藍白遲遲不審總預算，恐有客運業者因此退出TPASS。

王義川在《台灣向前行》節目中表示，明年度的預算在今年9月就送進立法院，到現在已經躺三四個月都不動，原本的TPASS政策於今年年底到期，所以卓榮泰院長又編了TPASS2.0預算，七、八十億的預算現在被卡在立院，現在所有的客運業者都很緊張，如果拿不到現金，會不會有客運業者退出TPASS？若乘客都拿1200月票上車，客運業者都沒收到現金、能撐多久?

另外，針對總預算未過恐衝擊生育補助。王義川直指，以前生育補助是各縣市針對不同身分別有不同補助，但這次民進黨中央政府決定全部一體適用，每一個小朋友就是十萬，藍白這樣卡住預算，意義何在？

王義川補充，藍白提出的「未來帳戶」政策，經過立委吳思瑤計算「政府必須再付4030億」，可是今天鄭麗文、黃國昌都沒算給大家看，很不負責任。現在國民黨在玩一招「我不能編預算，那我就立法把預算匡住」，把中央政府的錢一直挖、然後得到掌聲，你如果反對，就會得罪受益該筆預算的人，國民黨跟民眾黨這一、兩年，每天幾乎都在玩這些遊戲。

