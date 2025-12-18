藍白不審總預算 「這些政策」都卡關！林楚茵：拿人民利益當肉票

政治中心／劉宇鈞報導

從今年九月立法院預算會期開議至今，行政院送出的115年中央政府總預算案，國民黨和民眾黨堅持不審查。民進黨立委林楚茵說，若不審總預算，很多新政策無法推動，攸關民生福利的預算也無法執行，籲藍白別拿人民利益當肉票為所欲為。

林楚茵今（18）日以「藍白卡預算 人民先受害」為題發文表示，2026就快到了，總預算卻被藍白卡在立法院之外，連審查都沒有，到底不審總預算，對人民有什麼影響？

林楚茵提到，行政院說得很清楚，如果不審總預算，很多新政策無法推動，攸關民生福利的預算也無法執行。她特別舉例，包含：TPASS通勤月票75億元、生育給付每胎補助10萬元42億元、健康台灣70億元、校舍補助與排水污水系統6億元、系統性治水147億元、AI新十大建設逾100億元。

林楚茵示警，通勤族等不到月票，年輕家庭等不到生育支持，健康醫療、社會照顧及公共建設全部原地踏步。預算卡一天，新政策就停一天，最後承擔代價的不是政黨，是台灣全體人民。

林楚茵強調，藍白預算不審，卻忙著運作亂台、自肥的法案，把國家重大預算晾在一旁。這不是監督，是拿人民利益當肉票，為所欲為！

