藍白不審預算通過卓揆譴責案！李慧芝指政院謹守本分「感到遺憾」：勿因政治算計耽誤國民利益

立法院會今（2日）以55人對48人，強勢通過民眾黨立院黨團所提的行政院長卓榮泰譴責案。行政院發言人李慧芝對此表示，政院作為憲政機關，義務上必須採取守護憲法的作為，若因為守護憲法而遭譴責，政院感到遺憾。她也呼籲立院要謹守憲政本分，應儘速審查今年度的中央政府總預算及院版財劃法，勿因政治算計耽誤國民利益和國家發展。

針對卓揆譴責案通過，李慧芝指出，當美國、英國、歐盟、澳洲及菲律賓等國際民主社會，皆高度關注中國針對性對台軍演並譴責中國的當下，在野黨不僅沒有為國家發聲，甚至還製造國內朝野矛盾，更再次阻擋能夠強化國家戰備及防衛能力的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，政院感到十分訝異。

李慧芝表示，政院一向重視國會尊嚴，更加重視憲政體制，然而立院卻一再越俎代庖，通過無視權力分立、侵害行政權的法案。她說，政院作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，這也是憲法義務，若因為守護憲法而遭立院譴責，政院感到遺憾。



李慧芝也呼籲，立院要謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算以及院版財劃法，不要因為政治算計耽誤國民利益以及國家發展。

