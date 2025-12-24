藍白不審預算 吳思瑤一張圖表揭重創國防

記者李鴻典／台北報導

立法院程序委員會23日在藍白立委聯手下，第4度封殺行政院所提1.25兆元強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案、及財劃法草案，無法排入26日立法院會的報告事項議程，也無法交付相關委員會審查。民進黨立委吳思瑤今（24）天貼出一張圖表指出，國家不可一日無國防，但藍白偏偏一天都不審預算。

立法院程序委員會23日開會，在藍白立委聯手下，再度封殺行政院所提新台幣1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入26日立法院會的報告事項議程，無法交付相關委員會審查。（圖／翻攝自民進黨立法院黨團）

吳思瑤說，以為藍白擋的只是八年期1.25兆軍購特別預算嗎？她查了一下，總預算不審，國防預算首當其衝影響最大，高達780億卡關！

廣告 廣告

吳思瑤今（24）天貼出一張圖表指出，國家不可一日無國防，但藍白偏偏一天都不審預算。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

在新興預算+新增計畫共有2992億無法動用的經費中，國防部受影響第一名，780億無法動支，就佔整體的26%！

◎國防部115年度預算5614億，受影響總數高達780億1636萬元，等於14%國防經費形同歸零。

◎後勤通資整備 1636億元無法使用，要讓國軍手無寸鐵？

影響項目：幻象2000機零附件存量需求、各類機艦、戰甲砲車、裝備維保、彈藥⋯等。

◎重要裝備採購1188億元不能動支，若預算無法支用，新式武器將無法付款，影響國軍國際信譽！

影響項目：魚叉飛彈防禦系、F16支援莢艙武器彈藥⋯等。

◎教育訓練123億元無法使用，嚴重削弱現役+後備戰力！

影響項目：F16後續訓練案、14天擴編動員⋯等。

吳思瑤強調，國防不分顏色！國家是大家的，安全是全民的！年末倒數八天，預算書卻連第一頁都還沒有翻開，一筆預算都沒有審查。不可一日無國防，藍白為何讓防衛戰力長時間陷空窗！藍白討中國歡心，讓國人痛心。

更多三立新聞網報導

藍白有嫌隙？黃國昌嗆藍「怎不去總統府抗議」 吳思瑤：拜託不要再亂了

吳宗憲酸沈伯洋父赴中器官健在？綠委轟「泯滅人性」：污衊詛咒前台商？

翁曉玲等藍委「集體赴中」！她酸爆：在台灣奧嘟嘟，去中國就喜滋滋

貼跟蔣孝嚴在廈門合照 翁曉玲自揭赴中國做這事：自費、私人行程

