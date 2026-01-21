藍白不審預算！鍾佳濱轟彈劾審查會淪政治舞台：完全是全台最大假球案

記者詹宜庭／台北報導

立法院今（21日）召開全院委員會審查總統賴清德彈劾案。民進黨團幹事長鍾佳濱發言時表示，這根本已經變成民眾黨縣市長候選人的舞台，或者說是即將告別立法院的立委所進行臨別正言的場所。提出延會的是倉皇逃跑的黃國昌，以及國民黨立委的支持，結果這個月的預算根本沒審完，黃國昌訪美後反對行政院版本，還偷走國防機密資料，「這就像是偷看別人考卷答案，還說要自己出題給行政院，真是可笑！完全就是全中華民國最大的假球案。」

廣告 廣告

鍾佳濱發言時表示，藍白立委不斷強調這是歷史性的一刻，但這真的是歷史性的一刻嗎？這根本已經變成民眾黨縣市長候選人的舞台，或者說是即將告別立法院的立委所進行臨別正言的場所。整起針對總統的彈劾案，就是由民眾黨8位立委於去年12月19日在議場前大張旗鼓喊出來的。但剛剛發言的張啓楷，大部分篇幅都在對嘉義鄉親喊話，強調嘉義受到執政黨剝奪，這與總統彈劾案有什麼關係？一個黃國昌倉皇逃跑，還帶著密件離開會議室，另一個張啓楷則是一路落跑。

鍾佳濱進一步說，當國會多數認為行政院已經不值得信任、無法執行民意託付時，可以發起不信任投票，要求總統在不信任投票通過後另提符合民意的閣揆，而此時總統也可以解散國會，由全民透過選票決定新的民意與新的國會，進而產生新的行政院長，「今天提出彈劾案的人有這麼做嗎？沒有！他們選擇了彈劾。」

鍾佳濱批評，民眾黨提出縣市首長候選人，藉由彈劾案全國巡迴說明來打造政治舞台，目的就是要搶國民黨的縣市首長席次，根本是在打假球。此外，提出延會的是倉皇逃跑的黃國昌，以及國民黨立委的支持，結果這個月的預算根本沒審完。黃國昌赴美返台後聲稱會支持台灣強化國防，卻又反對行政院的版本，後來甚至還要「偷」國防機密文件，「這就像是偷看別人考卷答案，還說要自己出題給行政院，真是可笑！完全就是全中華民國最大的假球案。」

更多三立新聞網報導

黃國昌帶國防機密！綠直言：若韓國瑜認為「沒有洩密」會討論是否提告

總統未出席彈劾案審查！黃國昌稱「迴避違憲責任」：沒擔當躲卓榮泰背後

黃國昌帶機密資料！綠曝「在鏡頭外42秒」：身後跟著2個拿手機的助理

指賴清德掏空台灣40.5兆！傅崐萁稱「總統再選就有」：做壞換人就可以

