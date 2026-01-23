即時中心／潘柏廷報導

總統賴清德去年（2025）提出未來8年投入1.25兆國防特別條例，但行政院提出的「國防特別條例」一直被藍白立委在程序委員會遭封殺，完全無法排入院會討論；藍白立院黨團今（23）日上午在立法院又提出「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案，經記名表決結果，現場出席106人，藍白贊成55票，輾壓民進黨反對51票，因此提案通過。

國民黨團、民眾黨團提出修正動議，本院審議「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例暨特別預算案」，應請賴清德履行2023年12月30日在電視辯論會所做的承諾，總統都有義務應立法院要求，到國會進行國情報告，接受立法委員國情諮詢。

廣告 廣告

經記名表決結果，現場出席106人，藍白贊成55票，輾壓民進黨反對51票，因此提案通過。

原文出處：快新聞／藍白不死心！要賴清德赴立法院國情報告1.25兆軍購 強硬通過提案

更多民視新聞報導

冷氣團減弱仍要注意！5縣市低溫特報 「這1地」恐跌到個位數

蔡英文「想想論壇」出手了！發布中國觀測報告 詳列知中50大觀察指標

蔡正元指胡振東是第五縱隊 資深媒體人痛批：顛倒黑白

