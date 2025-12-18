即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

行政院長卓榮泰日前下午召開記者會，宣布不予副署藍白再修版《財劃法》，而總統賴清德也發聲力挺，使得藍白立委今（18）日在立法院司法及法制委員會臨時提案通過，要移請監察院彈劾卓榮泰，而民眾黨立院黨團總召黃國昌也揚言，將在院會提出彈劾賴清德。對此，卓榮泰下午也喊話了！

卓榮泰今日下午出席「2025年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮前，記者向前喊話「藍白提起要彈劾你？」、「藍白不敢提不信任案是怕團滅嗎？」、「他們也有說要彈劾總統，但現階段如果沒有解散國會也沒辦法」。

廣告 廣告

對此，卓榮泰回應，其實行政院引用《憲法》第37條規定啟動權力，真正的目的是要所有議題都回到憲政機制裡面談論。

他認為，今天也證明兩件事情，第一，監察院在今年年初雖然預算被大幅的刪減跟凍結，但至少沒有像大法官會議一樣被整個喪失功能，也證明維持憲政機關運作的必要性，這樣是對的。

第二，沒有人可以獨裁，卓榮泰強調，只要有任何的憲政機制，都可以引用，「我也願意面對這樣子」；他也說最重要的是，如果從此大家都可以在中華民國憲法體制裡面好好運用、好好來談，總會談出一條在憲政體制之下國家應該走的正常道路。

原文出處：快新聞／藍白不滿不副署「提案移請監院彈劾」 卓榮泰喊話了！

更多民視新聞報導

藍白砲轟「不副署」破壞台灣民主 民進黨開嗆了

二審逆轉有望拚連任？ 高虹安曝關鍵：先見「這2人」再決定

不副署後推動國安法4法修法 行政院曝1關鍵：並無特定時機

