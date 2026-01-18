藍白不滿哲學系帶團談公務？他揭鄭麗君特殊經歷：台灣罕見

行政院副院長鄭麗君。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 歷經9個月協商，台美關稅談判結果正式揭曉。行政院副院長鄭麗君與行政院經貿辦總談判代表楊珍妮率團對外說明成果，我方成功爭取兩項最優惠待遇，包括對等關稅稅率為15%且不疊加；另針對美國未來可能依《貿易擴張法》第232條對半導體及相關產品課徵關稅，美方亦承諾將給予台灣最優惠待遇。談判結果出爐後，引發各界關注。

不過，談判期間在野黨藍白陣營曾多次質疑鄭麗君的談判能力，甚至對其哲學系背景提出批評。臉書粉專「扛布者－為紡織而活的男子」發文力挺鄭麗君，指出哲學並非空談學科，而是一門能夠協助梳理脈絡、解決問題的「知識之母」，直言鄭麗君展現了「哲學的實踐力」。

該粉專回顧，鄭麗君35歲即成為最年輕的內閣成員，擔任行政院青年輔導委員會主委。不同於多數政治人物選擇循序競逐選舉，她在政黨逆風時期辭官，投入「逆風行腳」運動，徒步自鵝鑾鼻北上台北，凝聚社會與黨內士氣，展現其以人民與土地為出發點的政治價值。

2008年，鄭麗君創立青平台基金會，投入青年培力與政策論述，並共同創辦慕哲咖啡，長期舉辦「哲學星期五」講座，成為重要公共討論空間。2012年擔任不分區立委期間，她關注課綱、婚姻平權等議題，以天賦人權為核心論述，相關理念最終於2019年實現，台灣也成為亞洲首個同婚合法化國家。

2016年出任文化部長後，鄭麗君推動《文化基本法》、《國家語言發展法》，並成立文化內容策進院，為文化與影視產業注入制度與資源。2024年回任行政院副院長後，她率團面對台美關稅挑戰，提出「產業延伸而非外移」的戰略論述，最終成功達成協議。對此，「扛布者」直言，鄭麗君以理性、務實的態度，證明哲學不僅能思辨，更能成為國家治理的重要力量。

