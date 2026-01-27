藍白不演了？！封殺國防條例恐釀美國重啟流程！賴士葆嗆：那怎麼樣

記者陳思妤／台北報導

藍白持續封殺1.25兆國防特別預算條例，國防部指出，若是持續延宕恐造成美方要重啟軍售流程，可能至少會延誤8、9個月。對此，國民黨立委賴士葆今（27）日開嗆，這是情緒勒索，最多就是3500億軍購重新議價，不然講出來啊，「如果沒有的話那就…怎麼樣？」

賴士葆今天接受媒體聯訪時被問到，行政部門指若軍購決定太晚，可能造成未來軍購延宕，怎麼看這樣的說法？賴士葆直呼，這個叫做情緒勒索，而且是黑白顛倒、邏輯不通啦。

賴士葆稱，如果真的是這樣子的話，那美國怎麼只准賣3500億？照理講1.25兆、9000億通通要出來，說可能跟國內買3000億，那剩下9500億是不是都要跟美國買，都列出來啊，怎麼會說現在沒有後面就沒有，怎麼會這個樣子，「你充其量最多講說那3500億可能重新議價！」

賴士葆說，而且民眾黨提了4000多億，所以一個階段一個階段來，過去一向是如此，過去都是美國先說要賣什麼給台灣，再編特別預算，這次是破天荒，美國都還沒有講要賣什麼，「我們開一張空頭支票1.25兆要給美國」，邏輯不通啦。

賴士葆聲稱，「講出來啊、秀給我們看啊！如果沒有的話那就怎麼樣、怎麼樣？」他說，事實上，解鈴還需繫鈴人，總統賴清德趕快來國會報告就好，趕快來說明。

