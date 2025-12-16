藍白不爽「不副署」那就提倒閣？李艷秋2點分析喊「別上當」：民進黨穩賺不賠

​立法院日前否決《財政收支劃分法》覆議案，總統府與行政院隨後拍板決定「不副署、不公布」，創下憲政首例，外界認為執政黨此舉是在逼戰在野，更有不少綠營人士放話，藍白若不爽，那就提倒閣，朝野僵局看似難解。對此，資深媒體人李艷秋在臉書發文分析府院大鬥法，她直言，不副署立院通過的法案，只是大罷免的延續，在野千萬不要上了民進黨的當去提倒閣，因為對於民進黨來說這生意穩賺不賠。

​​立法院否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案後，府院高層已正式拍板，決定對該法採取「不副署、不公布」處理方式，而立法院日前三讀通過的停砍年金相關修法，包含《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退撫條例》，執政團隊同樣朝「不副署、不公布」方向規劃。

對此，李艷秋提出2點分析，第一，立院通過的法律，行政院覆議失敗後又不副署，反正就是不接受、不執行，代表的是以後立院不論通過什麼法，行政院都可以不幹，也就是說立院多數席次所代表的民意，對民進黨政府來說是個屁。

​李艷秋說，第二，民進黨現在全員出動，高喊在野不高興可以提出倒閣，解散國會重選立委，還挑釁說，只要重選過三分之二，就可以罷免總統啦，網路上也開始帶風向，藍白陣營不要孬種喔，要有信心，拿到過三分之二的選票。儼然又看到「來來來！怎麼樣怎麼樣」的翻版。其實有點頭腦的人都知道，民進黨這生意穩賺不賠，如果在野黨上當，必須再次啟動選舉，政治動員沒完沒了，亂局都是在野挑起，民進黨有了充足的相罵本；如果重選後藍白維持過半多數，立院生態並未改變，一年後又可以搞大罷免了。

​李艷秋指出，不副署立院通過的法案，只是大罷免的延續，這一年多來，賴清德無時無刻不想著要顛覆立院的少數劣勢，大罷免大挫敗，並沒有讓他明瞭民意的歸向，繼續用不副署法案進行第二波政治大亂鬥，目的在刺激在野倒閣解散重選。當大家把注意力放在政治鬥爭上時，民進黨已經為賴友友們大開方便之門，讓大家在光電、國防、軍火領域裡大撈特撈。

​李艷秋提到，前台大校長管中閔今天臉書上貼出「一覺醒來，回到民國初年北洋時代」，律師葉慶元​也提出，在117年前頒布的大清憲法，就有「律法未奉昭命批准，不能見諸施行」，巧合的是，當時的光緒皇帝亦稱清德宗。雖然賴清德不屑讀中國歷史，但袁世凱改制稱帝83天下台，以及清德宗頒布欽定憲法大綱三年後，滿清就亡了這兩段史實，還是應該有點啟示作用吧？

