藍白不甩院版《財劃法》先修離島條款？吳思瑤：怕相形見絀才偷跑突襲

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

藍白日前惡修《財劃法》導致345億無法分配地方，行政院為此提出政院版本，盼修正分配公式。然而，藍白今（21）日卻在立法院會強行通過《財劃法》離島條款，與本島統籌分配款分開計算。對此，民進黨立委陳培瑜痛批，不知道藍白是笨還是壞，為何不等院版送進立法院，再好好討論全縣市的問題？立委吳思瑤則說，藍白之所以偷跑突襲，就是怕相形見絀，所以選擇封殺院版財劃法。

藍白日前惡修《財劃法》導致345億無法分配地方，行政院為此提出政院版本，盼修正分配公式。然而，藍白今（21）日卻在立法院會強行通過《財劃法》離島條款，與本島統籌分配款分開計算。（國會頻道）

陳培瑜在臉書上提到，去年底《財劃法》修法，行政院早就示警藍白版本的公式有重大錯誤，不只影響離島，其他縣市權益也受損，但藍白不聽，仍然強行通過。今年藍營縣市政府才發現大事不妙，又急忙請藍白提案修法。

廣告 廣告

陳培瑜說，行政院已提出完整的院版《財劃法》，錢權分配更合理。藍委賴士葆、林思銘、韓國瑜也要求行政院算出各縣市可獲得的款項，下禮拜再來詳細討論，雙方已有共識。「但藍白不知是笨還是壞，卻在今天強行處理離島條款。為什麼不等院版《財劃法》送進來，大家再好好討論全部縣市的問題呢？」

此外，吳思瑤也透過臉書直言，「《財劃法》絕對可以名列立院惡法之首，更是立法權霸凌行政權的集大成之作。」她說明，去年一修，陳玉珍3分鐘送出委員會，挖走中央4165億；上週二修，國民黨版逕付二讀，再搬走中央政府2646億，逼迫中央政府違法舉債，債留子孫，程序不正義更是變本加厲，不給討論直接表決。

吳思瑤說，藍白今天強行三修，345億又再搬給離島，民進黨主張「345億擴大照顧人民」的法案，也就被封殺了，而行政院的《財劃法》，才送立院就宣告夭折，民眾黨嗆聲「要退回不給審」，國民黨也一樣採取拖字訣，以後再說。「藍白一不做二不休，丟包封殺政院版，堵死你的後路。」

吳思瑤認為，藍白之所以偷跑突襲，就是害怕直球對決，不敢跟最合理可行、最均衡公平、地方中央人民三贏的行政院版本相抗衡、被比較，害怕高下立判、相形見絀，就丟包、封殺、阻擋政院版。

吳思瑤說，預算權是行政權，《財劃法》是國家財政根本大法，行政權連出手補救的權利都被沒收。行政院負責任，想方設法把法修好。藍白癱瘓施政，食髓知味把法搞爛。這款立院，藍白造孽，比惡更惡！

更多FTNN新聞網報導

藍白再次惡修財劃法 綠黨團盼韓國瑜有良心：把錯誤留在立法院

蔣萬安控捷運補助費遭大刪減 吳思瑤轟恃寵而驕：討錢不辦事就換人做！

財劃法大出包！吳思瑤轟藍白還在揮舞民主屠刀 喊話行政院不必佛心

