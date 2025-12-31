藍白不讓步！堅持總統國會報告再審軍購 民進黨團開嗆了

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

總統賴清德遞出未來8年將投入1.25兆的國防特別預算，而政院也將「國防特別條例」送往立法院，但藍白立委堅持要求賴清德赴國會報告，還要求政院依法編列軍人加薪等預算再來商量。對此，民進黨黨團幹事長鍾佳濱今（31）日強調，藍白不是不懂憲法，而是故意裝傻，不斷拿違憲理由要求承諾作為通過審查軍購的條件，這完完全全就是抵制，不用再說太多的藉口。

鍾佳濱等人今日在民進黨黨團記者室召開「國民黨的跨年賀禮？侵吞人民400億」記者會；就藍白不審國防特別預算一事，鍾佳濱則表示，真的不想成交，談什麼價碼都不會有效，真的不願意促進國防，講出的一些都是藉口。

接著鍾佳濱說，很清楚知道看不出藍白對於國防、國防特別預算、國防特別條例有特別意見，而是不斷環繞在一會要總統做國情報告，一會又說這麼重大的國防事項，要由三軍統帥親自向立法院報告。

他指出，由於總統與五院都是憲政機關，不能違憲，而憲判已經講很清楚《立法院職權行使法》15條之1至15條之5中，有3條被宣判完全違憲，而總統來立法院不論其個人意願僅能做國情報告，沒有所謂問答、實質質詢，因為根據憲法是由行政院向立法院負責，不能破壞憲政體制，甚至國防事務也是一樣，必須由行政院向立法院報告。

因此，鍾佳濱痛批，藍白不是不懂憲法，而是故意裝傻，不斷拿違憲理由要求承諾作為通過審查軍購的條件，這完完全全就是抵制，不用再說太多的藉口。





