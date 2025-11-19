藍白主席下午會面 鄭麗文先曝光對談主題

鄭麗文、黃國昌今（19）日下午會面，黃國昌表示，基本上會全程公開。 圖：張良一/攝（新頭殼合成）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）下午將舉行正式會面。鄭麗文先主持國民黨中常會表示，雙方主席會談的主題上，會談到為什麼這樣的時間點，台灣的兩大在野黨這麼正式、非常有誠意的要來談合作，除了國會經驗，明年地方政府的選舉，如何符合台灣民意的期待、如何保護台灣的民主憲政、如何落實民主精神裡最重要的地方自治，這都跟明年選舉息息相關。

鄭麗文表示，今天中常會臨時提前一小時召開，因為下午要進行，她上任以後，第一次黨主席與黨主席團隊的會面，跟各位報告，他們上任之後非常重視在野合作、藍白合作。因為主席改選之前受到疫情和大罷免的關係也有延遲，他們希望配合明年的大選，能加快腳步、加速作業，必定希望為國民黨贏得最多的席次、最大的得票、全面的勝利。

鄭麗文強調，為了確保在野力量能夠勝選，藍白合是一個必須要邁進、努力的重要工作，在這個過程中，他們釋出最大誠意和善意，同時感受到台灣民眾黨也釋出的同樣期待。

鄭麗文表示，過去一年多，恐怕是他們有記憶以來，立法院最艱苦、最艱難、分分秒秒必須備戰，同時因為這樣特殊的大環境，在野、藍白在立法院已經有非常多合作的經驗與比肩作戰的情誼。在國會有這樣的需要，在未來的大選更有同樣的需要。

鄭麗文接著說，所以今天是第一次禮貌性的拜會，本來他們是希望，國民黨主席改選後就跟對方聯繫，到民眾黨部去做拜會，民眾黨也很客氣，因為地方小卻高度關注，就還是另外找個比較大的場地，在非常短的時間，兩黨就協商完畢，決定在今天下午做會面。

鄭麗文說明，國民黨方將由他與國民黨副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲及國民黨團傅崐萁，共5人作為代表跟民眾黨會面，整個歷時將是一個小時，會後會有兩黨主席聯合受訪20分鐘。今天一個小時會談的重點，除了寒暄介紹之外，他們也準備了特別的禮物，由李乾龍在鶯歌訂購的一對台灣藍鵲，「藍色、白色，鵲上枝頭，喜上眉梢」，非常喜氣，也代表他們能藍白共行，台灣一定要贏。今天主軸是以行動顧台灣的共同願望。

鄭麗文強調，從地方選舉到中央國會的合作，希望雙方今天都展現最大的誠意和善意，讓高度焦慮的台灣社會某個程度能安心，在野黨一定不負大家的期待和眾望，成為守護台灣民主、穩定台灣局是最負責任的政治定海神針，藍白合作才會帶給台灣無限的光明和希望。

