藍白主席今會談！他猜測「3大主軸」：早就想好劇本誆騙支持者

政治中心／黃依婷報導

藍白主席會談將於今日登場，黃國昌與鄭麗文（圖）互動將成外界焦點。（圖／記者詹宜庭攝影）

藍白主席會談將於今（19）日下午在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店登場，雙方人馬也在昨日先行到現場場勘。對此，律師黃帝穎也猜測「鄭麗文、黃國昌會談藍白合最可能的三大主軸」，也預測鄭麗文恐怕將如趙少康所說，有「令不出黨中央」危機。

黃帝穎發文，鄭麗文、黃國昌會談藍白合最可能的三大主軸，首先就是互相吹捧，以化解各自黨內危機，他猜測，鄭麗文自稱中國人、祭拜共諜吳石，又稱願會習近平，明顯急統路線，讓藍營各縣市長及候選人消極回應，確實如趙少康所說，鄭麗文有「令不出黨中央」危機。

黃帝穎也提到黃國昌，日前因為狗仔跟監引爆近六成小草不滿，黃國昌如何掌握柯文哲進八八會館，又藉此批判柯文哲，從民調顯示民眾黨內有近六成小草不滿黃國昌，這當然是黃國昌在黨內的信任危機，鄭麗文與黃國昌互相拉抬、吹捧，以化解各自的黨內危機，應可預見。

黃帝穎預估，雙方應該會以轉移各自黨內危機焦點，鞏固藍白各自基本盤，鄭麗文及黃國昌會面除了互相吹捧，企圖化解各自黨內危機外，更有效鞏固藍白各自基本盤的手段，就是拉大力道謾罵賴總統與民進黨，這應該是鄭麗文與黃國昌會面前，早就想好如何誆騙支持者的劇本。

黃帝穎認為，藍白假藉「聯合政府」之名，行奪權惡鬥之實，藍白不管聯合政府在現行憲法及「憲政慣例」毫無根據，甚至牴觸大法官釋字第613號解釋「責任政治原則」，鄭麗文與黃國昌仍可能假藉「聯合政府」名義為包裝，掩飾奪權的政治惡鬥本質。

