藍白主席今會面 侯友宜：若合作只是表象 意義不大

針對藍白主席今天將會面，新北市長侯友宜表示，政黨合作要有共同理念與想法，如果合作只是表象，意義不大。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨主席鄭麗文及民眾黨主席黃國昌今天下午將公開會面，商討合作事宜。新北市長侯友宜今天表示，政黨合作要有共同理念與想法，做出人民有感的成績，如果合作只是表象，意義不大。

對於藍白主席會面，侯友宜今天在市政會議後受訪表示，政黨跟政黨的合作要有共同的理念跟想法，才是最重要的，合作是要做出人民有感的成績，不然的話如果合作只是一個表象，意義是不大的，要誠心誠意做出對人民最好的方向。

此外，媒體詢問，新北市長選戰起跑，黃國昌已經表態參選，未來新北市長選舉有無可能「藍白合」？

侯友宜說，歡迎每一個想為新北市做事的人到新北來，尤其對新北市要更加瞭解，一切合作都是要新北市的發展下，一棒接一棒能夠更好，才是大家期待的，大家就繼續努力為新北好，貢獻一己之力。

