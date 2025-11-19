藍白主席在野領袖會談今下午登場 侯友宜給建議了

侯友宜針對藍白主席在野領袖會談給出建議。（圖／翻攝畫面）





國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，今天（19日）下午將在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店舉辦在野領袖會談，針對未來在野合作展開深度交流，過程將全程公開；而新北市長侯友宜，今天上午出席市政會議，接受媒體聯訪時被問及此事並是否給出建議時，侯友宜也做出回應了。

侯友宜指出，政黨跟政黨的合作最重要有共同的理念跟想法，這才是最重要的，合作是要做出人民有感的成績，那不然的話，其實如果合作只是一個表象，意義是不大的，最重要真的要誠心誠意做出能夠對人民最好的方向，這才是一個最主要的一個關鍵。

