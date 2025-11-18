藍白主席明會談！陳智菡曝「柯文哲交代黃國昌2件事」：時間掌握很重要

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌將於明日會面，雙方幕僚今（18日）先到會場進行場勘。面對「藍白合」議題，民眾黨立法院黨團主任陳智菡透露，前主席柯文哲整合過去自身經驗，具體告訴黃國昌「時間的掌握很重要」，且雙方如何建立可以溝通的幕僚平台也非常關鍵，希望這些事項都能以公開透明、充分溝通的方式進行。

陳智菡表示，選戰非常複雜，越到後期，複雜程度就越難以處理，例如各自支持者可能早已鐵了心要支持自己的對象，最後整合成功的難度就會提高。

陳智菡說，因此，柯文哲整合過去經驗，具體告訴黃國昌「時間的掌握很重要」。另外，雙方如何建立可以溝通的幕僚平台也非常關鍵，包含民調問題的設計、民調的份數，以及在哪個時間點進行，都會在相當程度上影響結果。所以他希望，這些事項都能以公開透明、充分溝通的方式進行，這是柯文哲根據自身過去經驗所提出的善意提醒。

