藍白主席會談前表態！鄭麗文喊中央到地方都合作：在野要成為政治定海神針

國民黨主席鄭麗文今（19）日下午首次與民眾黨主席黃國昌會面談，國民黨中常會為此也提前1小時召開。鄭麗文在中常會上表示，藍白兩黨要從地方選舉到中央國會合作，以誠意跟善意讓高度焦慮的台灣社會安心，在野黨絕對不負民眾期望，成為守護台灣民主、穩定台海局勢最重要、最負責任的政治定海神針。



鄭麗文說，她上任後非常重視在野合作、藍白合作，立法院分分秒秒都在備戰，藍白在國會有很多並肩作戰的情誼，未來大選也需要這樣的情誼，先前因為大罷免、國民黨主席改選一直無法進行，如今配合明年大選加快腳步、加速作業，為了確保在野力量能勝選，藍白合是必須要邁進、必須要努力非常重要的工作，過程中國民黨釋出最大誠意跟善意，同時也感受到友黨民眾黨釋出同樣的期待。



鄭麗文指出，她就任黨主席後，本想要去民眾黨中央黨部禮貌性拜會，後來基於場地原因及海內外各界關注，決定另訂時間地點，兩黨也很快就協商完成第一次會面時間地點，這次藍白將會談1小時，兩黨主席受訪共20分鐘，除寒暄外也有準備禮物，祕書長李乾龍從鶯歌特別訂製的台灣藍雀一對，分別為藍色及白色，躍上枝頭、喜上眉梢、藍白共行，展現藍白合作，讓台灣一定要贏，用行動顧台灣的決心。



鄭麗文強調，藍白黨主席選在這時間點談合作，除過去國會合作經驗，如何符合台灣民意期待、保護台灣民主憲政、落實地方自治，這些都跟明年的選舉息息相關，兩黨要從地方選舉到中央國會合作，展現最大誠意跟善意，讓高度焦慮的台灣社會安心，在野黨絕對不負民眾期望，成為守護台灣民主、穩定台海局勢最重要、最負責任的政治定海神針。



