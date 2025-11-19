藍白主席會談淪批鬥大會？民進黨怒轟：無助團結與國家前進

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日舉辦會談，討論藍白合作方式，並表示要思考如何面對蠻橫的政府，以及把不同意見打成雜質的總統賴清德。對此，民進黨稍早痛批，這場會談已淪為藍白合攻擊民進黨的批鬥大會，既無助團結，也不能推動國家前進。

民進黨痛批，黃國昌、鄭麗文會談已淪為藍白合攻擊民進黨的批鬥大會，既無助團結，也不能推動國家前進。（資料照）

民進黨發言人吳崢指出，在野黨再多批評，也掩不住國民黨在罷免期間涉及偽造連署、甚至由從政黨員竊取戶政資料、侵犯個資的事實；再多攻擊，也無法遮掩民眾黨主席黃國昌主導狗仔跟監政敵的惡劣行徑，這些臭不可聞的政治鬥爭，只會讓社會更加反感。

廣告 廣告

吳崢表示，民眾黨與黃國昌迄今仍不願回應，是否認同鄭麗文上任後的親中言論。難道民眾黨也認為普丁不是獨裁者？是否也接受追思共諜、扭曲白色恐怖史觀？

吳崢指出，近兩年的國會運作已清楚顯示，藍白合的本質就是毀憲亂政、掏空台灣；藍白合只會抹黑執政黨；藍白合是只有藍、沒有白；藍白合就是向國際傳遞台灣不願提升自主防衛能力的錯誤訊息。

吳崢強調，這樣的藍白合作不可能團結台灣，也無法帶動國家進步，更不會成為台灣的主流民意。

更多FTNN新聞網報導

2026藍白合作第一步！黃國昌拋兩黨智庫先對接 鄭麗文答應了

挺鄭麗文一國兩區？黃國昌：與其在名詞、意識形態打轉 真正重要是捍衛民主自由

曝蘇巧慧透過管道鼓勵他選新北到底 黃國昌：她為何要這樣講我會不明白？

