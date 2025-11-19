藍白主席會談 鄭麗文喊「藍白合」全方位合作無死角

國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）今會面。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌的藍白主席會面今（19日）下午登場，鄭麗文首先致詞提到，他們希望藍白合作能「一加一大於二」，面對未來的選舉過程，產生最強人選、最好團隊與最佳政策， 除了人選與團隊外，他們也要全方位合作無死角，「藍加白無疑是台灣主流最新的民意」。

鄭麗文表示，今天台灣民主發展迎來嶄新的里程碑，他們希望從今天開始，首先在民主政黨的合作上，從過去一年在國會的合作，要開始擴大及深化到地方自治、地方選舉，這無疑是一個全新的挑戰，也是國際民主政黨合作史上的重要創舉。

鄭麗文表示，他們希望這個民主政治的里程碑可以帶給台灣人民重大的意義；他們當然不希望，在地方自治的民主選舉過程中，因為鷸蚌相爭，導致劣幣驅良幣，他們希望選賢與能、為國舉才，在地方自治、地方政府的選舉上，讓最好的團結、最強的人選、最符合人民期待的候選人順利產生跟當選。

鄭麗文表示，第一、他們希望不只讓最強的人當選，而且她一向希望「一加一大於二」，在藍白合作的過程當中，因為良性的競爭，使每一個有意為民服務的政治人物都能用最大努力，展現所有長才、優勢，證明自己是最強、最好的人選。其次、除了人選與團隊外，他們也要因為藍白的合作，全方位合作無死角，不僅長短互補，而且要讓所有階層、不同民眾都能在未來民選政府的過程中受到重視與照顧。

鄭麗文接著說，所以，未來的選舉過程，不管是產生最強人選、最好團隊、最佳政策，最後受益的一定是所有台灣人民，他們希望選舉過程能得到最佳的成果，所以她說要「一加一大於二」，「藍加白無疑是台灣主流最新的民意」，帶給未來台灣人民最好的政策、團隊與最佳的治理，台灣人民將是最大的贏家，這是他們希望兩黨合作最重要的初衷與目標。

鄭麗文再表示，她非常感謝藍白兩黨的立法院黨團過去一年多的努力，從去年就任以來歷經千辛萬苦，過去這一年，保衛了憲政民主最核心的價值。從一開始的國會改革到所有福國利民的重要主張，再到今天立法院跟行政院仍舊爭執不下的《財政收支劃分法》。而財劃法就是一個縮影，將在國會的據理力爭連結到民主政治最核心的地方自治價值。

鄭麗文表示，從背後的看板可見，今天除了用行動顧台灣之外，「Of the people」、「by the people」、「For the people」，這是中華民國憲法、中華民國立國的核心價值，民有、民治、民享，它代表的是我們要為何要守護這部憲法，因為它是台灣社會最重要的基石、對民主政治的堅守和捍衛、代表我們要創造夢想的財富，而且要兼顧到分配的正義。

鄭麗文話鋒一轉批評，台灣有今天民主、自由、法治、平等、均富的社會得來不易，但今天在總統賴清德的主政下，他們非常擔憂幾十年的辛苦可能毀於一旦。所以，除了延續國會的合作、捍衛憲政民主、照顧民生經濟、確保弱勢基層得到照顧，未來這一年，他們要面臨全新的挑戰，從財劃法，他們已經見識到執政黨對地方自治的蔑視與破壞。

鄭麗文最後表示，，他們要如何這個保護、延續民主的核心價值，如何確保明年的當選，讓最佳的團隊、最好的人選勝出？同時，從地方到中央，關乎國安、民生、福國利民的重要法案、政策與建設得以推行，都是接下來在野黨要努力的方向。希望今天是一個很好的開始，也希望台灣人民乃至國際社會看到國民黨與民眾黨的決心和堅持，可以對台灣未來的民主寄予更高的期待與正向的希望。

