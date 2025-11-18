藍白主席會面前場勘 兩黨祕書長同聲：明天是好的開始

「藍白會」19日登場，國民黨祕書長李乾龍（右）及民眾黨祕書長周榆修（左）18日前往新莊凱悅嘉軒酒店場勘，並商討相關細節。（范揚光攝）

國民黨副主席兼祕書長李乾龍、民眾黨祕書長周榆修今（18）日下午一前一後出現在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，雙方為明日午後登場的國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌兩人會面做場勘準備；對於藍白合與聯合治理的方向，周榆修受訪表示，明天是很好的開始，民眾黨有最大誠意合作；李乾龍則說，選舉考量都會做通盤的檢討，哪個區域可以藍白合都是後話，強調明天是一個好的開始，誰讓誰都是選民決定的，希望2026、2028藍白能夠一起合作，讓台灣尋求和平、老百姓過好日子。

今日下午凱悅嘉軒酒店二樓「興創97」先前有單位開會無法進入，大批媒體於大廳守候，待2為秘書長先後到場後，雙方一陣寒暄、話家常後，隨即接受媒體聯合訪問。

周榆修表示，台灣民眾黨跟中國國民黨從2024以來在國會有眾多法案一起並肩作戰，然後在反惡霸過程當中，看到在野的民意結合在一起，撐著國家往前進，大家同力合作，從政策、理念、價值，再到選舉的協調，會有一個很好的開始。

至於明年縣市長藍白合的問題，李乾龍則是笑笑說，選舉就是選賢與能，一切都是以選民為主，誰讓誰是由選民決定的；強調明天就是一個很好的開始，要記取2024藍白合沒有成功，不然現在就能過個好日子，再重申從再立法院政策的合作、大罷免藍白合就可以看出是很重要的契機，所以明天是為2026、2028開啟藍白合非常好的一個開始，期待明天是一個好的開始。

