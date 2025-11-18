藍白主席會面前夕 陳智菡轉述柯文哲善意提醒

民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡受訪轉述前主席柯文哲對於藍白主席會面的提醒。（吳嘉億攝）

即將在明日登場的國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌會面，國民黨副主席兼祕書長李乾龍、民眾黨祕書長周榆修今（18）日下午一同現身新北市新莊區凱悅嘉軒酒店做場勘與溝通；而針對藍白合議題，隨同前來的民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡也轉述前主席柯文哲的提醒接受媒體聯訪。

陳智菡表示，柯文哲整合過去經驗，告訴黃國昌說要掌握時間，雙邊之間要建立真正可溝通的幕僚平台，包含民調的問題設計，多少份數？哪個時間段進行民調，都會相當程度地影響民調結果，希望這些東西都能公開透明、充分溝通的方式來進行，這是柯文哲依過去的經驗，提出的善意提醒。

藍白合黨主席見面會談，李乾龍、周榆修、陳智菡及身兼國民黨副秘書長的組發會主委李哲華等人進行場勘，討論包括黨主席進飯店動線、場地座位安排、送禮流程等事項，2邊幕僚把為握時間進行溝通與討論，場面十分熱絡。

