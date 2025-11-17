藍白主席會面在即！ 沈伯洋：黃國昌盼藉合作延續選戰布局

民眾黨主席黃國昌昨（16）日指出，近日可能與新任國民黨主席鄭麗文展開會談，民進黨立委沈伯洋今（17）日表示，這場會談對黃國昌來說「十分的重要」，因為「現在跟他有關的這個網紅已經中箭落馬，加上黃國昌自己身上也有很多案子」，因此一直積極想藉由藍白合作，延續從2026到2028的選舉布局。

不過沈伯洋說，目前對他來說，台灣最重要的仍是國家安全及與中國之間的關係，「我們到底應該怎麼去保護我們國家的國民，可惜的是，黃國昌心完全沒有放在這件事情身上，我們的相關法案在立法院還是照樣被擋下來」。

廣告 廣告

沈伯洋進一步指出，民眾黨現在「其實就是跟泛藍沒有什麼差別」，許多與國安有關的法案，在阻擋的過程中，「有一半的時候其實都是民眾黨在擋，並不是國民黨在擋」。他提到，先前提中國配偶可以擔任立委人選，「其實現在也是在民眾黨的身上」，認為民眾黨有時甚至「比國民黨還要更為激進」。沈伯洋認為，鄭麗文的角色已經讓國民黨往極統派方向邁進，而民眾黨「要跟這件事情並沒有什麼太多的阻礙」。

不過，沈伯洋也說，許多民眾黨的支持者並不希望政黨往這個方向靠攏，因此呼籲民眾黨支持者「能夠拉住黃國昌現在的行為」。

鄭麗文密集會晤多國使節 沈伯洋：在外交上十分正常

另一方面，鄭麗文近期接連與美國、澳洲、德國及歐盟等國家駐台使節會晤，沈伯洋認為國際社會對國民黨去年的作為及鄭麗文當選主席「當然多少都會有疑慮」，因此各國使節都想了解國民黨下一步在國防預算與國家安全議題上的態度，形容這些會晤是「在外交上十分正常的事情」。

此外，針對總統賴清德今日再度聲援他，並回應立法院長韓國瑜的「台灣安全四支腳」說法，強調「真正砍斷那四支腳的不是台灣，而是中國」，沈伯洋說，認同賴清德所說「大家不同黨，但是大家都是同一國」。沈伯洋批評，現在遇到的狀況是「國民黨把政黨的利益擺在國家利益的前面」，而自己只是「即將說被通緝的人」，真正已經被通緝的，是中華民國的「國君」，中國對中華民國元首跨境鎮壓、通緝，「應不應該站出來，我相信大家的答案應該都是一樣的」。

沈伯洋表示，不論政黨形式或意識形態的不同，「那個不重要」，重要的是中國企圖延伸法律管轄權、羅織罪名，這本身就是「應該被譴責的事情」，立法院長不應該對此「有任何其他的解讀狀況產生」。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

賴清德反擊韓國瑜「台灣安全四支腳」論：真正打斷的是中國

藍白合溝通進度曝光！黃國昌：預計下週與鄭麗文會面

沈伯洋返台開嗆韓國瑜「沒有高度」轟未與遭威嚇的台灣人站同一陣線