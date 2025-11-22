藍白主席會面後 盧秀燕:相信他們會為國家帶來新契機

藍白主席會面，台中市長盧秀燕表是，信任黨主席、相信他們會為國家帶來新契機。（圖：中市府提供）

藍白兩黨主席日前公開會面，各方關注未來的藍白合作空間，台中市長盧秀燕今天（22日）表示，鄭麗文和黃國昌，都是以大局為重、有新思維的人，她信任黨主席，相信他們，一定會為藍白合、為國家帶來新契機。

台中市長盧秀燕今天出席外埔區馬鳴國小60週年校慶活動，媒體詢問對藍白兩黨主席會面的看法，盧秀燕說，鄭麗文主席和黃國昌主席，都是具有以大局為重、新思維的人，大家要相信他們，要信任黨主席，不管是對黨內或是政黨之間，才是團結合作的好基礎，相信他們，一定會為藍白合、為國家帶來新的契機。

出席馬鳴國小60週年校慶，台中市長盧秀燕說，這是所迷你學校，全校學生只有82人，但市府照顧學童不手軟，近年來投資超過兩千萬，改善操場及廁所等設施，校慶活動中，她和學童一起切蛋糕，祝福學校馬到成功，一鳴驚人，生日快樂。（寇世菁報導）