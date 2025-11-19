藍白主席會面 「藍加白」是台灣主流 最新的民意



(記者蕭文彥台北報導)中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌今(19)日共同出席「以行動、顧台灣」高峰會談。針對國會監督、改革落實、政黨合作模式與未來選戰布局等議題，廣泛交換意見。鄭麗文主席期待藍白合「一加一大於二」，更要「全方位合作、無死角」，她相信「藍加白」無疑會是台灣主流、最新的民意，帶給未來台灣人民最好的政策、最好的團隊、最佳的治理，台灣人民將會是最大的贏家。



高峰會談一開始，由兩黨主席互贈禮物。鄭麗文主席致贈來自新北鶯歌的「雙鵲同行，台灣必贏」彩瓷圓盤予黃國昌主席。圖案顯示藍白鵲鳥，共同高飛；彩瓷圓盤象徵藍白合作必定在充分溝通下，順利圓滿。



鄭麗文主席發表談話時指出，今天是台灣民主發展過程中迎來嶄新的里程碑。在民主政黨的合作上，從國會的合作，擴大深化到地方自治、地方選舉。這無疑是一個全新的挑戰，也是在國際民主政黨合作史上的重要創舉。



鄭主席強調，這次民主政治的里程碑能帶給台灣人民重大的意義在於，不希望地方自治的民主選舉過程中，因為鷸蚌相爭，導致劣幣驅逐良幣；希望能選賢與能、為國舉才。在地方自治、地方政府的選舉上，能讓最好的團隊、最強的人選、最符合人民期待的候選人順利的產生與當選。不只讓最強的人當選，更希望「一加一大於二」。在藍白合作的過程中，因為良性競爭，使每一個有意為民服務的政治人物，都能用最大的努力展現自己所有的長才、優勢，證明自己是最強的、最好的人選。



除了人選、團隊之外，鄭主席認為，藍白合作要「全方位合作、無死角」，不僅長短互補，且讓所有的階層、不同的民眾，都能夠在未來的民選政府中，受到重視、照顧。她強調，未來的選舉過程，不論是產生最強的人選、最好的團隊、最佳的政策，最後受益的一定是所有台灣人民。



鄭主席指出，「藍加白」無疑會是台灣主流、最新的民意，帶給未來台灣人民最好的政策、最好的團隊、最佳的治理，台灣人民將會是最大的贏家。這是兩黨合作最重要的初衷與目標。



鄭主席並感謝國民黨與民眾黨的立法院黨團過去一年的努力，就任以來的一年多時間，歷經千辛萬苦、風風雨雨，各種想得到的、想不到的考驗跟試煉。過去這一年多，無疑地保衛了憲政民主最核心的價值，從國會改革的重要理念，到所有福國利民的主張，以及立法院與行政院仍舊爭執不下的《財劃法》。她認為《財劃法》是一個縮影，在中央國會的據理爭辯，連接到民主政治最核心的「地方自治」價值，結合中央國會以及各地方政府最核心的利益，如何透過民主機制獲得保護？



鄭主席提及，除了用行動顧台灣之外，「of the people, by the people, for the people」是中華民國憲法開宗明義，中華民國立國的核心價值「民有、民治、民享」。「我們為何要守護這部憲法？」因為憲法是今天台灣社會最重要的基石，代表對民主政治的堅守與捍衛；同時代表要創造共享的財富，且要兼顧分配的正義。



「台灣有今天民主、自由、法治、平等、均富的社會，得來不易」，鄭主席說，但賴總統主政下，令人擔憂的是幾十年的辛苦很可能毀於一旦。因此，除了延續國會的合作、捍衛憲政民主、照顧民生經濟、確保弱勢基層得到照顧之外，未來這一年仍要面對全新的挑戰。她以《財劃法》為例指出，修法過程凸顯執政黨對於地方自治的藐視、破壞，「我們如何保護這個民主的核心價值繼續的延續？我們又如何確保明年的大選能夠讓最佳的團隊、最好的人選勝出？同時從地方到中央，關乎國安民生、福國利民的重要法案、政策、建設得以推行？」這都是在野黨必須專注、努力的方向。



鄭主席期許今天會是很好的開始，也希望台灣人民乃至國際社會，看到中國國民黨與台灣民眾黨的決心與堅持，可以對台灣未來的民主寄予更高的期待、正向的希望。



對於黃國昌主席提及希望兩黨智庫對接，針對具體的政策開始討論，鄭主席立即正面回應，表達願意積極地在兩黨智庫的層面上開始對接。她表示，希望未來在野平臺能結合越多人越好，各行各業、各種專業、各種關懷等，尤其智庫平臺希望納入各種不同的專業。她積極尋找國民黨過去有非常多寶貴執政經驗的優秀技術官僚，如同她競選主席時提到要組「影子內閣」，希望在不同政策的層面，找到負責的人與團隊，形成對臺灣具體有利的政策，將臺灣的政治從惡鬥、口水拉回正向的、具體的、良善的政策之爭。