藍白主席會 侯友宜：如果合作只是表象意義不大

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日將舉辦高峰會談，商談2026藍白合議題等，新北市長侯友宜表示，如果合作只是1個表象，那意義是不大的，最重要真的要誠心、誠意的做出，能夠對人民最好的方向。

侯友宜表示，其實政黨跟政黨的合作，最重要你要有共同的理念跟想法，那這才是最重要的，「合作是要做出人民有感的成績啦」，不然的話，其實如果合作只是1個表象，那意義是不大的，「最重要真的要誠心、誠意的做出，能夠對人民最好的方向，這才是1個最主要的1個關鍵」。

