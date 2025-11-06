藍白主張停砍公教年金 政院：公教退撫基金將提前破產

行政院發言人李慧芝今（6）天在行政院會後記者會指出，現在若停止調降所得替代率，公教退撫基金將提前破產。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 立法院藍白黨團主張停砍公教年金，力拚年底三讀。行政院發言人李慧芝今（6）天在行政院會後記者會指出，現在若停止調降所得替代率，公教退撫基金將提前破產；人事總處也表示，公教退休金若改為隨消費者物價指數（CPI）或現職待遇調整，將使基金承受雙倍負擔，也可能出現「退休金調得比在職者多」的不公平情形，增加現職人員離退的誘因。

立法院司法及法制委員會接連兩日審查在野提出的停砍公教年金修法草案，主張停止調降退休年金所得替代率，及退休所得隨消費者物價指數（CPI）調整；委員會連兩日將《公務人員退休資遣撫卹法 》及〈公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修法草案，逐條處理完畢後，全案送出委員會，將送交黨團協商處理，預計一個月冷凍期過後，在野黨團將交付院會表決拚三讀創關。

李慧芝說，2018年展開年改以來，政府持續挹注退撫基金，目前已達2590億元，公教退撫基金原訂會在2049、2045年用完；如果現在停止調降所得替代率，公教退撫基金分別會提前在2042年和2040年用完。

人事行政總處給予福利處長陳素枝補充明，現行「退撫法」已有調整機制，若消費者物價指數成長率（CPI）累積達到正負5%時，就能啟動調整機制，每4年也會定期檢討，若要恢復月退休金隨現職調整，就會造成雙重調整機制，也會加重財務缺口。

她舉例，以2024年為例，去年公教現職人員調薪4%，而當年CPI成長率為5.51%，按照當前提案，退休金就要調5.51%，對現職人員相當不公平，該提案不該成立。人事總處建議從繳費義務跟累計給付的平衡性探討問題較妥適。

