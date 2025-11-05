藍白主張停砍公教年金 時力：應先為弱勢高齡者建立經濟安全網

時代力量黨主席王婉諭說，立法院應優先建立「基礎年金」制度，確保所有高齡者的基本生存權，而非優先討論停砍公教年金。（圖／時代力量提供）

立法院司法委員會今（5日）排審國民黨提出的公教退休年金停砍法案。時代力量對此表示，當台灣有超過240萬名高齡者每月領取的年金連貧窮線都不到時，立法院應優先建立「基礎年金」制度，確保所有高齡者的基本生存權，而非優先討論停砍公教年金。

時代力量表示，目前台灣的年金制度極度不公平，高齡者的老年生活保障完全取決於職業身分：公教人員年改後平均仍月領5萬元以上，且設有3萬2160元的最低保障樓地板；而勞工平均月領約2.5萬元；農民平均月領8110元老農津貼；無職業保障者每月僅能領取平均3933元的國民年金。

時代力量指出，衛福部今年公告的最低生活費為1萬5515元。這意味著有超過240萬名高齡者，佔全台高齡人口一半以上，每個月領到的年金連維持基本生活的貧窮線都跨不過，甚至不到公教人員最低樓地板的一半。

時代力量表示，大家都不反對保障公教人員的退休權益。但是讓每個人都能跨過貧窮線、擁有基本的經濟安全，應該是政府最優先的責任；隨著台灣社會高齡化加劇，若制度不改，高齡貧窮問題只會更加惡化。

對此，時代力量提出三點主張。首先在討論停砍公教年金之前，應全面重新檢討台灣的年金制度，釐清改革的優先順序；而政府應優先建立「基礎年金」制度，為所有高齡者建立一張經濟安全防護網，確保每個人都能跨過貧窮線、有尊嚴地生活。

時代力量並呼籲，賴清德政府應重啟年金改革國是會議，接續蔡英文政府任內的改革議程，繼續進行勞保改革、建立基礎年金制度。尤其高齡生活的經濟安全與基本保障，不應該是隨職業而異的特權，而是每個國民都該享有的基本權利；在稅收有限的情況下，更應該優先照顧最弱勢的高齡者，而非優先停砍已有較高保障的族群。



