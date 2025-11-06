藍白主張停砍年金 蔡英文：改革不該半途而廢

年金改革是前總統蔡英文任內重大施政，對於在野黨主張停砍公教年金，蔡英文表示「年金改革，不該半途而廢」。（本刊資料照）

立法院司法法制委員會昨（5日）排審公教年金停砍相關修正草案，藍白主張停砍公教年金，由於朝野無法達成共識，召委翁曉玲裁示全案保留送出委員會，交付朝野協商，預計拚12月三讀闖關。對此前總統蔡英文今（6日）在臉書發文表示，「年金改革，不該半途而廢」，單靠政府預算，救不了大家的退休金。

近日稍早，德國在台協會（German Institute Taipei）貼文「歡迎到德國！」歡迎前總統蔡英文出訪參與第一屆「柏林自由會議」，蔡英文也將在本週末發表演說。但對於近日傳出在野黨主張停砍公教年金，對此蔡英文發文回應了。

年改已省下2590億元挹注基金

蔡英文表示，年金改革是蔡英文任內推動的重大施政，「為了讓國家財政永續，我們推動了年金改革，也是馬英九總統在交接時，特別交代我們要完成的工作。」她並說，「過去，年金改革引發了許多風風雨雨，直到我卸任時，我的心中只有感謝兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個體制健全、體質良好的年金制度，也就此逐漸穩固。」

廣告 廣告

蔡英文說，從年金改革實施到現在，政府已經節省了2590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。

停止年改基金破產風險將增高

針對在野黨再次在立法院提出要「停止改革」 ，蔡英文認為，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

蔡英文指出，如果未來每年中央政府總預算，有1成以上，甚至2成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源。

更多鏡週刊報導

美國政府停擺36天！重創航空運輸 40座機場將砍10％航班

最強政見？網提議廢「新北耶誕城」化解板橋噩夢 蘇巧慧：未來會重新思考

國民黨人事出奇招！找rapper掌管新媒體 過往作品曝光