藍白主張自提國防特別預算案 顧立雄冷回：沒必要

賴清德總統提出1.25兆國防預算特別條例，但民眾黨爆料美方僅列3000億元，引發重大爭議，在野黨拒審。對此，立法院外交及國防委員會今（19日）安排機密會議進行專案報告。國防部長顧立雄會前受訪表示，今天安排機密專報的目的，就是為爭取條例付委。至於在野黨主張自提國防預算案版本，顧立雄認為沒必要。

國防部長顧立雄。（中天新聞）

顧立雄上午出席立院外交及國防委員會前，受訪說明今天進行機密專報的原因。他指出，我方與美方之間進行軍購的項目，在美方知會國會之前，我方沒有辦法對外公開。

廣告 廣告

顧立雄表示，今天之所以要採取這個機密專報，主要其實是應該等到條例付委之後，再由委員會安排這樣的專報，那因為條例都還沒有付委，因此特意與委員會召委、民進黨立委王定宇商討，是不是為了跟朝野進行一個溝通，所以安排這個機密專報，就專報內容會跟委員做一個比較詳盡的報告，當然也同時希望還是能夠儘速付委。

顧立雄說，事實上，很多國防部的同仁都已陸續跟很多委員進行溝通，但還是要進行詳細的溝通，所以還是安排今天的機密專報，也希望後續以付委的方式，進入委員會之後，委員會有任何的問題，能夠在合乎如果不能公開，國防部該怎麼處理可以公開就公開的方式來對外報告。

有關商購的部分，顧立雄說，就是按照國內相關的這些規定，國防部會做商情的調查，會組織專案的團隊，然後依照政府採購法，然後進行這些必要的相關，包括這些招標文件的內容的審定，然後這些內容會包括有相關的罰則等等。

媒體關切，軍購不能說，但商購的金額約多少總可以講？顧立雄認為，「現在在特別條例根本都還沒有付委，那麼也沒有通過之前，我們還要尊重立法院。因為立法院就這整個特別條例的金額，它有一個上限的規定。這個立法院能夠給我們多少這個後部的預算，那我們還要再根據這些後部的預算內容，我們來安排軍購、商購跟維持的部分。」

至於在野黨主張自提國防特別預算案版本，顧立雄認為，國防部提的這些條例都是根據敵情、作戰需求等規劃，他希望如果朝野政黨有任何意見的話，都在這個條例裡面進行討論。如果要做修正，也在這個討論修正就可以了，應該沒有自提版本的必要性。」

延伸閱讀

柯文哲批營養午餐免費「騙選票」打到自己人？北市府一句話反殺

批營養午餐免費、生生喝鮮奶「騙選票」 柯文哲：民粹政治

批關稅談判「把台灣賣給美國也是賣國」 柯P嗆賴別當賣國賊