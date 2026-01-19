藍白主張「自提」國防特別預算版本 顧立雄：沒必要
台北市 / 綜合報導
民眾黨主席黃國昌訪美後宣布，將針對總統賴清德的1.25兆國防預算特別條例自提黨團版本，同時國民黨也準備啟動修法程序。對此，立法院國防委員會今(19)日安排機密會議進行專案報告。國防部長顧立雄認為，安排的目的，就是為爭取條例付委，至於在野黨主張自提版本，顧立雄認為沒必要。
請媒體記者通通離席，通訊設備全鎖進置物櫃裡，立法院國防委員會今日針對1.25兆軍購特別條例進行專報，以全程機密會議形式來進行，國防部長顧立雄說：「還是能夠盡速付委，如果不能公開，我們就以機密專報來處理，可以公開就以公開的方式，來跟各位做個報告。」
國防部長顧立雄開會前，喊話朝野立委盡速付委審查，進到委員會後還特別向民眾黨立委黃國昌握手致意，尤其黃國昌訪美後，率先表態擬提出黨版條例後，現在就連國民黨也打算跟進，立委(國)羅智強說：「我們支持國家建軍戰備，相關的一些訊息能夠公諸於社會大眾，讓大家知道我們的錢是用在刀口上。」立委(國)馬文君說：「我們不排除會再排一個公開的一個報告，讓大家比較清楚一個框架，如果說你要花這麼多的，這樣的一個高額的納稅錢，我覺得應該要清楚的說明。」
是否跟著自提版本，藍營黨內暫未獲得共識，只是藍白在程序委員會，已八度封殺國防特別預算，現在卻又打算自提版本，顧立雄認為沒必要，國防部長顧立雄說：「如果朝野政黨有任何意見的話，都在我們這個條例裡面進行討論，如果要做修正也在這個討論修正就可以了，應該沒有自提版本的必要性。」
不只期盼1.25兆軍購案盡速審查，連同今年度中央政府總預算內，多達780億元新增預算也盼能付委，以此真正落實自我防衛的能力。
