藍白亂不停！黃國昌想找卓揆辯論、藍營喊3打3 民進黨傻眼回擊了

國民黨、民眾黨持續封殺今（2026）年度總預算案，不僅已前後8度阻擋、甚至連交付委員會討論都無法。除了不審預算，藍白還大張旗鼓炒作「找行政院長卓榮泰辯論」，先是民眾黨主席黃國昌回應，要與卓在「公開的平台」舉行大選模式的辯論，並由電視新聞台轉播；國民黨更進一步要求，要辦「三長對三長」電視辯論。對此，民進黨頗感無奈，大力反擊兩黨「作秀之後，可以開始審預算了嗎？」。

藍白多次封殺總預算、又揚言找卓榮泰辯論，最近更還傳出「先行動支718億新興計畫預算」等想法，讓人霧裡看花。眼見立法院本會期僅剩最後7個工作天，中央政府總預算卻仍卡關未審，民進黨發言人韓瑩今（22）日忍不住痛批，卓榮泰已明確表態，願在國會公開說明、接受立院監督，唯一目標就是讓總預算儘速排審；但國民黨與民眾黨選擇持續拖延，操作政治口水、虛耗台灣整體發展。

接續黃國昌對卓「下戰帖」，藍營還加碼要求「三長對三長」辯論，由黨團總召傅崐萁對決閣揆卓榮泰、書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君、副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵，堪稱捉對廝殺。

但韓瑩表示，藍白高喊電視辯論，實際上只是刻意轉移不審總預算的焦點。她說，依照法定程序，立法院應針對預算內容進行審查；行政院長則在國會進行報告、接受監督，而各部會的首長，也要在各委員會報告、備詢。「這不就是全程直播、公開透明的公共辯論嗎？」，韓瑩不解地問。

韓瑩也指出，在野黨先全面杯葛總預算，一直等到社會關注升高、民眾反彈聲音出現，才迫於民意規劃排審。然而，面對總額3兆350億的中央政府總預算，竟然只處理其中2.4%，「藍白難道是認為國防、交通建設，或其他社會福利不重要嗎？」。

承上述，韓瑩強調，只要儘速排審總預算，行政院長就可到國會進行報告；各部會也會赴委員會備詢，全程直播、公開透明。「這正是在野黨要求的辯論，也是回到審查預算的正軌」，她說。

