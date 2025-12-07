即時中心／徐子為報導



行政院針對藍白陣營在立法院強行通過的新版《財劃法》提出覆議，但覆議案5日遭以59：50否決。會後，行政院長卓榮泰表示，沒有必須執行的壓力。對此，民進黨籍新北市議員卓冠廷大讚，國會亂修財劃法，「不執行」就是行政院的最好招！至於有學者提議的「不副署」則是「大絕」，時機要慎選！





卓冠廷表示，藍白二次修惡財劃法，將使明年中央舉債數再增加2646億，超越法定上限，根本不可行。不可行，就不要執行！如果藍白有意見，請去重啟被你們停擺的憲法法庭。



卓冠廷指出，其實「不執行」早有前例；也有許多朋友憂心，建議行政院應該採取「不副署」。不過卓坦言，這是一次性的大招，用了這招，就是逼藍白倒閣，而行政院長可向總統提出解散國會之請求。發動國會改選。



儘管不副署很讚。但卓冠廷直言，《財劃法》並不適合當作「國會改選」的主旋律。因為它太過艱澀，要喚起廣大的共鳴，非常困難。過往政論節目一討論到財劃法，收視往往腰斬。



卓認為，藍白亂搞修法，不會只有財劃法，未來一定瞄準製造國安破口。所以，對抗手段勢必要持續升級。



卓比喻，「不副署」比《仙劍奇俠傳》的酒神還要珍稀，比《機器人大戰》的自爆指令還要嚴苛，這就是《倚天屠龍記》裡殷梨亭的「天地同壽」！你只能炸一次，用完就沒了！其他招也沒用了。

原文出處：快新聞／藍白亂修《財劃法》政院不執行 卓冠廷喊「這招」是大絕要謹慎

