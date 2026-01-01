民視新聞／顏一軒、楊軒報導

立法院國民黨、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，邀請賴總統在今（2026）年1月21日、22日赴立院說明與詢答。對此，總統賴清德今（1）日在發表完元旦文告後受訪時怒批，「我上任到現在，我不貪不取，沒有任何的違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？（在野黨）不審查中央政府總預算、國防預算的狀況之下，對總統提出彈劾，對人民如何交代？你明知道你沒有三分之二的多數，你還要提案，浪費時間」。





記者提問，您致詞時有提及，願在合憲情況下赴立院進行國情報告，不過在野黨依舊是通過總統彈劾案，要您在1月21日、22日到立院進行說明與詢答，請教總統您會出席嗎？另，在野黨安排於您就職滿兩週年前的5月19日來進行彈劾案的投票，您怎麼看？

對此，賴清德指出，媒體所關心立法院藍白黨團變本加厲通過違憲法案，以及對他提出彈劾案這兩個問題，社會應該是會很感概，（立院）放著中央政府總預算不審，行政院已經在去（2025）年8月底就已送達，卻3、4個月的時間都不審。

他續指，審查中央政府總預算本來就是立院的憲政責任與權力，結果不審總預算、國防特別預算，淨排一些涉及違憲、違法的法案，又要推出對總統的彈劾，這絕對不是國家、社會與人民之福，相信人民也會有公道的評判。

賴清德強調，立院當然有屬於立院的憲政職權，但面對國內外的挑戰，特別是中國對台灣併吞的壓力日日增強，在這種狀況之下，應該要思考人民付託立院各個委員的責任，是不是應該要開始辦一些正事，審中央政府總預算、審國防特別預算，就不要再做這些事情。

賴清德回憶，他當過國大代表，也當過立法委員，相信社會上應該也很清楚，憲政設計裡面，對總統的咎責有兩樣，一個是罷免，另一個是彈劾，但對總統的罷免是追究政治責任，對總統的彈劾則是追究法律責任。

他進一步解釋，這也是為什麼憲法的設計，罷免在立院提案後，要經過人民公投，因為追究的是政治責任；彈劾的話是追究法律責任，所以立院提案通過後，是送交司法院憲法法庭裁判。

賴清德反問，「大家想想看，我上任到現在，我不貪不取，沒有任何的違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？特別是（在野黨）不審查中央政府總預算、查國防特別預算的狀況之下，對總統提出彈劾，對人民如何交代？」

賴總統認為，「我個人的毀譽不重要啊」，但是國家生存發展、人民生活照顧才重要，所以如果說一定要對他提出彈劾，至少正事也應該要做，牽涉到國家生存發展的國防特別預算、人民生活照顧的國家中央政府總預算，也應該要排入審查。

賴清德怒批，更何況根據憲政設計與《立法院職權行使法》的規定，國民黨跟民眾黨在立院固然是過半多數，但沒達到三分之二的多數，對總統彈劾的這個程序，根本在立院都通不過，為什麼要把寶貴立院的時間浪費在這裡？

他最後砲轟，「你明知道你沒有三分之二的多數，你還要提案，浪費時間，不把立院寶貴的時間拿來審查中央政府總預算、國防特別預算與對國家和經濟發展有益的法案，卻把時間浪費在這裡，我希望在野黨能夠清楚跟社會大眾說明」。







原文出處：快新聞／藍白亂提彈劾案 賴清德轟不會通過嗆：我不貪不取、沒任何違法

