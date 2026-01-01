藍白亂提彈劾！賴清德嘆「不貪不取」 黃國昌回應了

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

針對藍白兩黨在立法院提出彈劾，總統賴清德今（1）日苦口婆心規勸在野陣營，他從上任以來不貪不取、沒有任何的違法，明知沒有三分之二的多數，為何要提案浪費時間。對此，民眾黨主席黃國昌回應，賴清德可能忘記當時行政院前院長、前民進黨主席蘇貞昌在2013年說的話，蘇前主席當年曾號召立委提案彈劾時任總統馬英九。





賴清德表示，他從上任到現在不貪不取，沒有任何的違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？特別是（在野黨）不審查中央政府總預算、查國防特別預算的狀況之下，對總統提出彈劾，對人民如何交代？

今早10時，黃國昌前往板橋435藝文特區，出席新北市元旦升旗活動，與同場的新北市長侯友宜、副市長劉和然等人禮貌性互動，並於行程中短暫接受媒體聯訪。

針對賴清德的批評，黃國昌指出，賴總統可能忘記了他的民主前輩蘇貞昌說過的話，蘇前院長曾說，當總統毀憲亂政的時候，國會該做的事情就是發動彈劾程序，怎麼2013年蘇貞昌講的話，到現在賴清德全部都忘得乾乾淨淨？

黃國昌說，民進黨當初在蘇前主席的帶領下，針對毀憲亂政的行為要發動彈劾程序的時候，那時候民進黨不要說三分之二，連二分之一都不到，所以現在賴總統是連中華民國憲法基本上面的憲政精神全部都忘記了嗎？

更何況如果賴清德要談浪費時間的話，黃國昌稱，請他好好回覆國人，在2025年浪費台灣人一整年時間搞大罷免，最後搞到32：0的，請問是哪一個政黨？連民進黨團總召柯建銘都坦白地講，浪費台灣人（時間）32：0的大罷免，從頭到尾在背後指揮的就是賴清德，總統要不要針對撕裂、浪費台灣社會一整年的大罷免，跟台灣人民道歉？





