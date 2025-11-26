藍白亂擋政院財劃法！8綠委點名3藍委：還給南部縣市合理的對待

記者楊士誼／台北報導

8綠委召開「柯志恩、謝龍介、蘇清泉站出來！不要拖延杯葛院版財劃法」記者會，呼籲三人正面回應地方需求，停止為藍白財劃法錯誤護航，並應公開支持院版草案，還給南部縣市合理的對待。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供）

但藍白兩黨在25日立院程序委員會聯手封殺院版財劃法，拒絕排案審查，引起批評，民進黨立委賴瑞隆號召八位南部立委於今（26）日召開記者會，嚴正呼籲柯志恩、謝龍介、蘇清泉正面回應地方需求，停止為藍白財劃法錯誤護航，並應公開支持院版草案，還給南部縣市合理的對待。

賴瑞隆強調，過去一年藍白在毫無充分溝通下兩度匆促修法，尤其是由國民黨智庫執行長柯志恩主導、力推的「獨厚首都3%」條文，不但讓「富者更富、貧者更貧」，更進一步加劇南北失衡，也讓中央財政面臨更高舉債壓力，地方政府卻仍拿不到應得的資源。如今行政院提出院版草案納入他主張的相關指標，並已與地方政府充分溝通，盼能導正對南部極度不公平的分配結構。賴瑞隆痛批，藍白卻選擇在程序委員會封殺，連討論機會都不給，「這才是最不負責任、最欺負南部居民的做法。」

賴瑞隆指出，柯志恩、謝龍介、蘇清泉三位立委請站出來，想投入高雄台南屏東縣市長選戰卻對不起南部，如今面對藍白多數封殺院版，卻不見他們為南部鄉親發聲，說一套做一套，只貫徹鄭麗文傅崐萁的意志，悖離南部民意犧牲南部權益，人民絕不接受。

林俊憲表示，藍白封殺行政院版財劃法，為了北部的一己之利，推垮中央政府財力，導致中央舉債暴增至5,638億元，違反舉債上限，也加劇南北失衡，台南看似獲分配較多統籌分配稅款，實際卻是六都增加最少、增幅倒數。他認為，政院版財劃法才是兼顧財政紀律與區域均衡，不僅將統籌分配稅款提升逾1.2兆元，創歷來最高，同時調整水平與垂直分配，讓「錢與權」真正下放地方，彌補藍白版本的缺陷。他也強調，行政院版將農漁產值、人口、土地面積、污染防治等納入指標，對台南更為公平，且計畫型補助維持舊制，也有助鐵路地下化與捷運等重大建設所需的中央支持。最後，他呼籲在野黨共同支持行政院版，儘速排審法案，讓財政分配早日回歸公平正義。

陳亭妃指出，藍白封殺行政院財劃法，根本是「心虛、不敢面對事實」。她痛批，國民黨近期三讀通過的版本「違法亂紀、錯誤百出」，更是「犧牲了南部人的權利」。如今行政院提出一項各縣市都暫時能接受並討論的修法草案，卻遭藍白聯手封殺，顯示其擔心且害怕人民看清事實。

陳亭妃表示，封殺後行政院版無法送交審查，就無法讓人民看清國民兩黨所提出的版本有多麼離譜，導致南部民眾權益受到多大損害。國民黨雖然聲稱已增加地方財源，但實際從《財劃法》各項分配，再加上計畫型補助與一般型補助被剝奪後，「台南整整少了159億」。她並點名國民黨立委謝龍介，要求正面回應財劃法問題，面對台南市民對預算縮減的質疑，不要只是一直配合全體國民黨立委模糊、欺騙台南市民，趕快出來給民眾一個合理的交代。

鍾佳濱指出，藍白讓原本可望解決財政僵局的契機再度回到原點。更諷刺的是，院版內容連國民黨縣市長都不反對，真正使用預算的地方政府願意支持，卻只有藍白立委為掩飾去年草率修法的錯誤，全力封殺修正。鍾佳濱批評，民眾黨竟以「太遲了」作為擋案理由，根本讓人懷疑有沒有搞懂自己在擋什麼。

鍾佳濱表示，藍白版《財劃法》一年內連改三次、漏洞百出，如今卻拒絕修正，硬逼各縣市吞下錯誤公式。同日，沈伯洋委員的國安法案也被藍白第707次退回，顯示藍白正刻意癱瘓國家治理——財政不健全、國安不穩定、經濟被拖垮，就是慢性滲透、無聲政變。鍾佳濱呼籲，藍白可以討厭民進黨，但不能拿人民權益陪葬；既然藍白強推「公投綁大選」，民眾更應與民進黨團站在一起，用更大的民意為藍白的憲政鬧劇劃下句點。

李柏毅指出，昨天質詢卓榮泰時，卓揆還很希望程序委員會將院版財劃法排入，結果來自高雄的陳菁徽聯手用反對票封殺議案，柯志恩也謊稱支持院版法案但沒有作為，痛批藍營不分區只聽從黨意，根本不重視地方建設。李柏毅再表示，若明年計畫型補助全國只剩308億可用，高雄軌道建設從捷運紫線、黃線、林園小港延伸線、路竹延伸線都會不見，呼籲南部各縣市的民眾站出來聲援院版財劃法，讓財劃法真正落實到地方建設均衡全台發展。

徐富癸表示，屏東縣在行政院新出爐的財劃法中，一定會是主要受惠的縣市，很遺憾藍白在程序委員會就預先否決，讓法案連討論的機會都沒有，一同住在屏東的蘇清泉一聲不吭，這樣做為想選縣長的候選人恐怕格局不足。藍白聲稱因為財政部給不出試算表，所以否決法案，請問藍白去年在提案財劃法有附上試算表給所有委員參考嗎？甚至條文錯誤要讓修法再來一次，這樣有資格用沒有試算表作為理由否決院版財劃法？

行政院版的財劃法，因為把菸酒稅納入，讓整體分配財源增加約600-700億，也會讓對地方政府的挹注金額創歷年新高，其中台南市政府分配到的額度更是一倍。郭國文質疑，相對於藍白版本，讓台南作為最大受害者，行政院版顯然更照顧台南市民。

郭國文表示，舊台南縣以農業、工業為主，兩項都是藍白財劃法最歧視的產業，但行政院版不只納入農業產值，也將工業人口、汙染納入考量，顯然是對南部地區較公平的分配，郭國文質疑，民進黨立委與政府已出面說明，為什麼院版對南部更平等、更均衡發展，現在換謝龍介出面表態，是否支持院版？為什麼支持擴大南北差距的藍白版本？以及是否支持院版列入委員會審查？

伍麗華表示，財劃法修正後，她最關切的是高雄山地原住民區，那瑪夏區、茂林區、桃源區，在去年底立院通過的財劃法下，將變成「爹不疼、娘不愛」的窘境，讓原住民區財源更加艱困。伍麗華表示，原先山地原住民區就已經受限於地方制度法，長年財政仰賴中央挹注，好不容易在她的積極協調奔走之下，上周11月21日才剛通過新版的地方制度法，確保山地原住民區的財源健全；但是，財劃法對地方的影響遠不只這些，以屏東為例，縣府的經費多寡，將直接影響到9個原住民鄉能得到的財源，牽動原鄉的治水、救災、公共建設等經費，而人民是最不該無端被捲入這場政治鬥爭當中的犧牲品。立委伍麗華呼籲，法律應保持一定程度的安定性，若朝令夕改，不僅使地方政府編列預算無所適從，更嚴重的是毀及人民的信任，希望能放下己見、共同支持政院在精算過後、相對公平及細緻的財劃法，以免波及無辜人民。

黃捷指出，行政院版透過調降人口權重，提高土地面積與農漁牧、工業污染指標權重，這才是公平且照顧南部的版本。柯志恩委員一邊喊建設高雄，一邊擋高雄預算，放任國民黨封殺對高雄最有利的版本，切勿做阻礙高雄發展的雙面人。

