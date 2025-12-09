藍白二度封殺1.25兆國防特別預算 綠轟：嘴上否認3張門票卻實際行動

民進黨發言人韓瑩痛批，雖然鄭麗文嘴上否認鄭習會「3張門票」，卻透過黨團實際行動鋪路。（資料照片／袁維駿攝）

立法院程序委員會今天（9日）中午在藍白立委聯手下，再度封殺行政院所提1.25兆國防特別預算。民進黨發言人韓瑩指出，北京要求鄭麗文提供的「3張門票」其中之一，就是阻擋國安法案，雖然鄭麗文嘴上否認，卻透過黨團實際行動替鄭習會鋪路。

民進黨團今天中午在立法院程序委員會中提案，將政院版《財政收支劃分法》部分條文修正草案及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，增列為12日立法院會報告事項，最終在藍白人數優勢下，召委翁曉玲宣布採民眾黨立委劉書彬提案，並提報院會處理。

廣告 廣告

韓瑩批評，在中國的擴張威脅步步進逼之際，藍白卻一再選擇聯手阻擋國防特別預算，讓人不禁懷疑鄭麗文是否真的是為了跟習近平會面，急著把條件逐項完成。藍白以各種藉口惡意杯葛，不讓預算進入一讀，這不是監督，而是照著中國的路線走，阻撓台灣提升防衛能力。

韓瑩質疑，「難道對國民黨而言，賣台可以、保台不行嗎？」藍白打著監督的旗號，卻持續顛倒是非、誤導社會。從金額規模到交貨機制，都以錯誤訊息混淆視聽，根本是在掩飾自身的政治投誠。

韓瑩呼籲，面對威權擴張，台灣需要的是堅定守護國家安全，而不是在國內呼應中國的在地協力者。



回到原文

更多鏡報報導

藍白擋國防預算及《財劃法》 卓榮泰：通過才能執行能福國利民

打詐預算翻倍國人無感 藍委要求部會1個月內提書面改善方案

「鄭習會」前提是藍賣台3張門票？綠黨團憂：若為真台灣就要被賣掉