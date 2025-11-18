藍白二度強修財劃法，卓榮泰喊無法接受違法編列預算：國會勿一意孤行「未到最後關頭絕不輕言抵制」

在藍白聯手下，立法院二度強修《財政收支劃分法》。行政院長卓榮泰周二（11/18）受訪表示，自去年520以來，國民黨及民眾黨主導的國會持續對行政院步步進逼，企圖迫使行政院接受違憲法案與預算案。 卓揆直言，國會上周五逕付二讀火速通過國民黨版「財劃法」，不僅無法解決長期存在的水平分配與垂直劃分不公問題，更將造成中央需再舉債2600億元，總舉債規模達5600億元，已違反「公債法」規定。 卓揆強調中央政府無法接受此次修法，也無法違法編列預算，並預告行政院將於周四院會通過院版「財劃法」，以五大原則全面照顧中央、地方與全民。 他表示行政院在協商未達絕望前不會放棄，未到最後關頭也不會輕言抵制。​​​​​​​​​​​​​​​​

直言無法「違法編列預算」 卓榮泰：藍白主導之國會對政院步步進逼

卓揆周二於立法院受訪時強調，自去年（2024年）5月20日以來，由國民黨及民眾黨主導的國會，持續對行政院步步進逼、層層圍堵，企圖迫使行政院接受並執行違憲的法案與預算案，兩黨以搶權、分錢的方式弱化中央國庫、癱瘓中央政府，此情況人民均已清楚察覺。

卓揆說，上周總質詢時，行政院承諾將於這周正式討論行政院版「財劃法」，周二下午亦已邀集地方財政主管人員商談中央與地方事權分配的最終方案，並表示將於總質詢結束前後拜訪立法院長韓國瑜，討論「財劃法」修法進度與內容。

卓揆表示，然而立法院上周五（11/14）再度以逕付二讀方式，未經充分討論即火速通過國民黨黨版「財劃法」，此修正案無法解決長期存在的水平分配不公與垂直劃分不公問題，更無法修正公式計算錯誤。他強調過去的公式錯誤僅影響離島地區，此次將對整個中央與地方政府造成實質衝擊。

藍白二修財劃法 中央若遵行需再舉債2600億元

卓揆說，明（2026）年總預算目前仍在立法院審議中，歲出為3兆350億元，已編列舉債3000億元，若依上周五通過的國民黨版「財劃法」擴大計畫型補助，中央政府需再舉債2600億元，總舉債規模將達5600億元，已完全超越並違反「公債法」第15%流量管制規定，若強行編列此預算，「即為違法政府與違法預算，行政院無法接受」。

卓揆表示，若如此要求中央政府自行刪減預算，應刪除國防、科技、公共建設、社福、教育還是治水預算？若因此導致國家安全受威脅、AI科技發展停滯、公共建設停擺、社會福利縮水、教育文化受影響、治水無法執行，「責任應由誰承擔？」因此，中央政府無法編列違反法律的預算。

近兩年地方政府財政漸佳持續獲補助 卓揆喊話國會勿一意孤行

卓揆解釋，自民國101年起，地方政府財政狀況不佳，歲計賸餘為負，各地方政府合計短絀逾500億元，然近兩年已由負轉正，地方政府歲計賸餘總計達800多億元，中央今年與明年均編列1.1兆餘元予地方，用於統籌分配稅款、一般型補助及計畫型補助，持續協助地方建設，且地方財政狀況已有好轉，但這年度卻以此方式持續弱化中央財政。

卓揆說明，過去案例中，包括《原住民保留地禁伐補償條例》及部分預算項目，行政院可修正者均已修正，但此次「財劃法」修法無法接受。

卓揆呼籲國會勿一意孤行，協商未達絕望前，行政院不會放棄協商，但未到最後關頭，亦不會輕言抵制。他期盼國會能認清事實，以全民福祉為重，中央政府與國家本無問題，是國會不斷弱化中央，「強行餵食錯誤藥方」，才造成今日中央與地方在財政上的困境。

最後，卓揆期盼仍有轉圜機會，後天(11/20)行政院會將通過院版「財劃法」，該版本包含五大原則：使國民生活品質更加均衡、垂直劃分更加合理、水平分配更加公平、地方自治更加強化，以及提升中央與地方夥伴關係。唯有全面照顧中央、地方與全民的「財劃法」，才是國家應走之道。

卓揆喊話國會不要一意孤行，「錯誤地一修再修、一惡再惡地修法」，否則未到最後關頭，行政院不會輕言抵制。​​​​​​​​​​​​​​​​

