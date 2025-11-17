藍白二度惡修財劃法讓中央多舉債5638億 民進黨示警3大問題全民承擔

記者盧素梅／台北報導

立法院14日在藍白立委聯手下，再度三讀通過《財政收支劃分法》修正草案，除明定中央政府114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於113年8月30日核列114年度一般性補助款的金額外，更明定計畫型補助款補助比率，不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。對此，民進黨今（17）日痛批，沒有最糟、只有更糟，藍白再次惡修《財劃法》 三大問題全民承擔。

民進黨在臉書發文指出，去年12月20日，國民黨與民眾黨聯手，第一次惡修《財政收支劃分法》，從中央多搬走4,165億元統籌分配稅款，還因為公式錯誤，導致有345億元統籌分配稅款無法分配。但藍白並沒有反省，更未因此收手。今年11月14日，藍白不顧勸阻，再度三讀強修《財劃法》，規定計畫型及一般性補助款「給地方只能多不能少」。

民進黨表示，這次修法，不只過程粗糙、倉促，還造成三個新的大問題。首先，強逼中央政府違法舉債！債務持續增加，誰來還？藍白第一次惡修《財劃法》，強迫中央多給地方 4,165 億元，明年度中央已為此舉債 2,992 億元。藍白第二次惡修《財劃法》，要求「維持目前補助地方的總額 5,455 億元」，中央將需要再多舉債 2,646 億元。兩次惡修，合計迫使中央多舉債 5,638 億元，舉債占歲出比率高達 17.1%，超過公債法15%上限，嚴重破壞財政紀律，債留子孫。

民進黨並表示，問題二：修法粗糙中央難以調整！人民權益受損，誰要賠？明年度中央政府總預算已送入立法院審查，地方政府預算也正由議會審查中，藍白惡修《財劃法》並要求「適用明年度總預算」，等於要中央、地方退回重編預算，施政穩定性嚴重受影響。預算編列混亂、審查拖延，最後政府服務受影響，受苦的是人民。

民進黨說，問題三：排擠福利資源、削弱政府應變能力！下次遇到災害，誰來救？藍白一再惡修《財劃法》掏空國家財政，明年度中央推動的福國利民政策，包括四年 1,000 億元治水計畫、長照 3.0、0-6歲國家一起養、生育補助每胎 10 萬，以及勞健保撥補，都可能被排擠。

民進黨指出，近期丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災害、台中非洲豬瘟防疫，都是中央第一時間協助並負擔費用。《財劃法》削弱中央財政，也削弱災害應變能力。

民進黨批評，藍白兩次修法，就是把中央當成提款機，讓地方「想要就拿」，荒謬的是：地方拿了這麼多錢要做什麼事？藍白卻連一句解釋也沒有。中央的財源不會無中生有，而是來自所有納稅人辛苦繳交的稅金。民進黨絕不接受國家財政遭受這種根本性的破壞，行政院將會提出院版的財劃法修正草案，一次把問題講清楚。

