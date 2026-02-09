藍白互信拉警報 國民黨質疑柯文哲另有盤算：現在表決一票都不能少

部分國民黨立委透露，柯文哲重獲自由後，國民黨團幹部開始「不斷提醒」黨籍立委於院會表決時「全員到齊」，黨內普遍感受到國民黨與民眾黨之間的互動氛圍已出現變化。（報系資料照）

民眾黨精神領袖柯文哲交保後，接連對國民黨發出批評，並拋出「綠白合」等言論。部分國民黨立委透露，柯文哲重獲自由後，國民黨團幹部開始「不斷提醒」黨籍立委於院會表決時「全員到齊」，黨內普遍感受到國民黨與民眾黨之間的互動氛圍已出現變化。

據了解，藍營立委私下普遍擔憂，若柯文哲仍存私心，持續帶領民眾黨在藍綠之間遊走，甚至在部分議題上選擇支持民進黨，藍白過去建立的信任基礎恐將動搖，進而影響2026、2028年選舉布局，最終反而讓民進黨坐收漁利。

有國民黨立委私下直言，藍營目前相當困惑，民眾黨內究竟是黨主席黃國昌主導，還是柯文哲說了算？若柯文哲僅是精神領袖，卻又頻頻對外表示可以「喬事情」，那麼在實際協商過程中，柯文哲是否需要參與？黃國昌代表民眾黨進行的協商是否仍具效力，至今沒有明確答案。

該名立委也提到，藍白兩黨過去兩年的合作，本就是在不斷試錯中前進，多數爭議不大的法案已完成立法，接下來即將進入深水區，包括人工生殖法、不在籍投票等高度敏感議題。柯文哲目前釋放出的訊號，顯然是要扮演關鍵少數角色，甚至不排除在法案上與民進黨合作，但這樣的作法，勢必衝擊「忠誠在野黨」的基本認知。

國民黨立委指出，黨內已私下討論，若民眾黨在關鍵法案或大法官提名案上選擇與民進黨站在同一陣線，藍白確實存在分裂風險。目前雖未正式攤牌，但黨內憂心，問題恐在第五會期逐漸浮現。

另名藍營立委也表示，近期藍白溝通確實出現愈來愈不順的跡象，黨內感受相當明顯。過去泛藍與民眾黨在立法院合計握有62席，席次明顯高於民進黨，未必每次表決都需全員到齊，但近期黨團卻不斷提醒黨籍立委「一票都不能少」，顯示柯文哲交保後，藍白之間的協調已不若以往順暢。

該名立委指出，柯文哲交保後第一時間就批評台北市雙子星大樓興建進度太慢，隨後又抨擊台北市長蔣萬安推動免費營養午餐是「騙選票」，甚至自曝曾與民進黨團總召柯建銘討論過軍購、總預算可以「喬」。這些言行，都讓外界懷疑柯文哲仍試圖在2028年成為藍白共主。

該名藍委研判，柯文哲不太可能在2026年縣市長選舉中公開支持民進黨候選人，否則未來也難以獲得藍營支持；柯文哲最多就是持續批評國民黨，但這樣的作法，仍可能影響部分小草的投票意向，讓藍營候選人在激戰選區面臨更大壓力。

該名藍委最後直言，柯文哲不應過度以自我為中心，凡事只求達成自身目的；軍購、總預算這類攸關國家方向的原則性議題，是否真能拿來交換，這是價值選擇問題，不應淪為政治籌碼。若柯文哲持續如此操作，不僅可能辜負支持第三勢力的小草，也恐讓賴清德在2028年持續執政。

國民黨立委林德福指出，柯文哲在歷經2024年總統大選後，早該得到教訓，在野黨若一再附和執政黨，形同黏在一起，終究不會獲得肯定，白營支持者只會逐步流失。

林德福也說，民進黨目前是少數政府，正反映民意期待在野黨發揮強力監督功能；若柯文哲為了一己之私選擇「藍白分」，甚至進行政治交換，小草確實可能逐漸離去。尤其軍購案帳目至今未臻清楚，守住不合理預算，本就是在野黨應有的理念與立場。林德福提醒，切勿以關鍵少數姿態施壓國民黨，若操作過頭，最終得利的只會是民進黨，後果恐是賴清德續任，影響整個台灣。

