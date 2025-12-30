藍白五度封殺特別條例 羅智強籲兌現承諾：擋國防預算的是「兩個賴清德」

總統賴清德提出未來8年投入1.25兆國防特別預算，今（30）日共軍在台海周邊實施「正義使命」圍台軍演之際，藍白聯手在立法院程序委員會，五度封殺「國防特別條例」，未能順利排入議程。對此，國民黨立委羅智強今在立法院前受訪時指出，國民黨立場一貫明確，主張在強化戰備的同時也應投入和平建設，並呼籲總統賴清德親赴立法院進行報告並接受立委質詢；他並強調，「擋國防預算的是賴清德總統」。

羅智強指出，賴清德過去曾承諾赴立法院進行國情報告並接受質詢，如今卻迴避說明國防政策細節的責任，前後態度矛盾，宛如出現「兩個賴清德」。他強調，國民黨並非抵制1.25兆元的特別軍購，而是認為總統有義務向社會大眾清楚說明預算範圍與用途，並就美國對台軍售延宕的情況做出回應。他直言，只要賴清德到立法院報告、接受質詢，兌現先前的承諾，「國防預算就（可以）開始審了」。

羅智強也批評，賴清德近日公開發言頻頻失言，包括在行憲紀念日的致詞中稱「『憲法明文規定』，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。」乃至28日於「全國客家日」活動時，將鍾理和的代表作《原鄉人》誤稱為《異鄉人》。羅智強表示，總統身分崇高，「所說的每一句話都不是戲言」，呼籲賴清德在表達意見時應更加謹慎。

​總統賴清德28日在客家日活動上誤將原鄉人一書說稱「異鄉人」。（資料照，劉偉宏攝）

對於中國近日的軍演行為，羅智強強調，國民黨反對任何以武力方式處理兩岸問題，並認為和平才是最重要的價值，應以對話取代對峙。他指出，過去國民黨執政時期，共機不曾圍台軍演，也未進入24海浬臨界區，更未將演習範圍劃設至「領海基線」，這讓他憂心，這些情況顯示台灣的「海峽縱深」正逐步喪失。

針對國民黨主席鄭麗文日前批評賴清德「把兩岸的問題走絕了」的說法，羅智強回應，「台灣既要有所謂的足夠的戰備防衛，兩岸之間也必須能夠穩定的和平互動。」民進黨目前的作法等同於將其中一條路線徹底切斷。他重申，國民黨在國家安全議題上的立場始終一致，即同時「投資戰備」與「投資和平」，這是對台灣生存與長遠發展最有利的戰略安排。

