藍白五度封殺1.25兆國防特別預算 黃暐瀚：把它擋在程委會叫「根本不審」

藍白立委30日在立法院程序委員會再度聯手，第五度擋下總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別預算條例草案。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 立法院程序委員會本週二（12/30）在藍白人數優勢下，第五度擋下價值1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（國防特別預算）。對此，資深媒體人黃暐瀚今（2）日表示，他支持在野黨嚴審軍購案，但直接擋在程序委員會，不叫「不給放行」，而是叫「根本不審、不討論」。

「希望程委會，儘速排案審案！」黃暐瀚表示，許多網友留言或來訊詢問：「暐瀚哥，光是兩張A4紙，就要放行1.25兆喔」？對此，他兩點回答：

1、行政院在去年11/27提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（註一），共六頁，寫明為何有需要（對岸武嚇），最多花多少（1.25兆），分哪些項目（第四條明列七種採購項目），以此向立院說明。

2、程序委員會是「特種委員會」，每週二中午召開，以決定週五院會的議題。這是「排案」用的委員會，不是「審案」，順利排進院會的案子，後續還需在大院「一讀」「付委」，再到「常設委員會」進行審查，若通過（或多案並陳送大院進行表決），還得再回大院「二讀」、「三讀」。

黃暐瀚提到，自己常說「嫌貨才是買貨人」，他完全支持在野黨「嚴審」軍購案。但想嚴審，還得送到「外交國防委員會」才有辦法逐條審，仔細審，甚至予以刪減或刪除。講更白一點，就算這1.25兆，藍營主張「全刪」好了。那也該讓它排案進委員會，然後叫來國防部長一條一條問，一條一條審，清楚告訴民眾這項軍購案「有多扯」、「有多貪」、「有多沒必要」，然後一口氣全部砍掉，這才叫「善盡立委職責」。

他直言，把案子直接擋在程序委員會，不叫「不給放行」，那叫「根本不審、不討論」，這是很多網友誤會的地方。

