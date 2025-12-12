藍白人數優勢強行過關！聯手送「不在籍投票法」草案逕付二讀

即時中心／廖予瑄報導

藍白持續透過修正《公投法》，推動「不在籍投票」專法。今（12）日民眾黨團更在立法院會中提案，並將黨團版「不在籍投票法」草案抽出委員會，並提議逕付二讀。對於不在籍投票，民進黨團大力反對，就怕修法通過後，成為助長中國滲透的漏洞。然而，今日立院表決時，藍白仍以人數優勢，贊成60人勝過反對50人，「不在籍投票法」草案逕付二讀並交付協商。

藍白為在國內建立移轉投票機制，因此大力推動「不在籍投票專法」，讓在外地讀書、工作的民眾，不須大老遠返回戶籍地投票。但此法也引發綠營反彈，深怕不在籍投票可能存在助長中國滲透等疑慮，並主張，為確保民眾返回戶籍地投票，投票日及前一日都應放假。

對此，在民眾黨團所提的「不在籍投票專法」草案版本中，提到不在籍投票是採用移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍於台灣自由地區、依法具有投票權、公投權者，「適用範圍則包含總統、副總統、中央與地方公職人員選舉及罷免，以及全國性公民投票。」

由於民眾黨版本的「不在籍投票專法」草案付委後，立院內政委員會至今遲遲未初審通過，因此今日白營也在立院院會開始處理討論事項之前提議，將該草案從內政委員會抽出，並逕付二讀。

即使民進黨團對於不在籍投票表達強烈反對，並強調這是為「境外勢力開後門」，但在投票表決環節時，該案仍因藍白的人數優勢，以贊成60人、反對50人強行通過。

