藍白人數優勢 立院延會至明年1月31日「再度無縫」下會期

立法院會今（19日）表決延會案，在藍白人數優勢下順利通過，確定本會期將延長至明年1月31日。

民眾黨立院黨團提案，建請立法院本會期延會至民國115年1月31日，以利銜接下一會期。立法院會今（19日）表決該案，儘管民進黨立委極力反對，但仍不敵藍白人數優勢，最終以59票贊成、49票反對通過，確定延長會期。

民眾黨團日前提案，由於行政院未依法編列軍警待遇調整相關預算，導致115年度總預算案陷入僵局，無法付委審查，直指根本原因在於行政院違法亂紀，為避免後續在時間壓力下草率審查，故建請將本會期延長至明年1月底。按照規定，立法院法定會期為每年2月至5月底、9月至12月底。

民眾黨團說明，行政院無視經立法院三讀通過的《軍人待遇條例》與《警察人員人事條例》相關預算，影響軍人加薪及警消退休金替代率調整，已違反法定義務，並以聲請憲法法庭釋憲為由延宕處理，侵蝕憲政秩序與法治基礎，踐踏軍警消的尊嚴和權益。

民眾黨團總召黃國昌昨（18日）召集朝野協商，儘管藍白表態支持，但民進黨團堅決反對，朝野未達成共識，會議僅進行15分鐘便宣告破局。由於本案已過1個月協商冷凍期，今（19日）逕送院會表決，最終在藍白聯手的人數優勢下，以59票贊成、49票反對通過，確定將會期延長至明年1月31日。





