藍白今啟動總統彈劾案 王婉諭揭「真正目的」：要讓賴清德進立法院

朝野近日因行政院長卓榮泰「不副署」財劃法修法關係緊張，立院藍白黨團今（19日）宣布將提案「彈劾」總統賴清德。對此，時代力量黨主席王婉諭分析，依照《憲法》規定，總統彈劾案需要有2/3的立委支持通過，以藍白目前的人數根本不足，其真正目的，是要根據《立法院職權行使法》要求總統進入立法院列席說明。

王婉諭在臉書發文表示，今天早上，國民黨、民眾黨將宣布提案「彈劾」賴清德總統，朝野的憲政衝突，正式進入下一回合。她談到，在藍白財劃法、年金改革的暴衝修法之後，被逼得無路可退的執政黨，最終選擇了「不副署」的決定。對執政黨來說，他們很清楚這是一場豪賭。

王婉諭指出，在憲法法庭被在野黨全面癱瘓的狀況下，這樣的決策，在野黨當然也會做出回應，「這一刻起，雙方的選擇，都會在憲政史上留下紀錄。」她談到，昨天，藍、白兩黨，提案決議要將卓榮泰院長移送監察院彈劾，代表他們顯然無意倒閣，要以彈劾的方式來回擊。今天，藍、白宣示彈劾賴清德總統，更使衝突升溫。

王婉諭分析，但關鍵是，依照《憲法》規定，立法院要向司法院提出總統彈劾案，需要立法院有1/2的立委提議，以及2/3的立委支持通過。提議之後也需要 76 席立委來支持，以在野黨席次來說，完全不夠，「既然如此，為什麼在野黨還要提案？」

王婉諭直言，在野黨提出總統彈劾案，除了宣示意味濃厚之外，最重要的，就是根據《立法院職權行使法》彈劾總統成案交付全院委員會時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。她認為：「在野黨的目的，就是要讓賴清德總統進入立法院。不過，這樣的政治選擇，也無法解決憲政僵局。」

